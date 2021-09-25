Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yavuz Bingöl kimdir? Yavuz Bingöl kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Yavuz Bingöl merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Yavuz Bingöl kimdir, kaç yaşında? Yavuz Bingöl nereli, mesleği nedir? Yavuz Bingöl hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ekim 1964

Kaç yaşında : 56 yıl yaşında

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7 Ekim 1964'te İstanbul'da doğdu. Babası edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl, annesi Şahsenem Bacı olarak tanınan halk ozanı Şahsenem Akkaş'tır. Babasının işi nedeniyle ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara'da beş farklı okulda yaptı.[2] Ortaokul öğrenicisi iken Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak korno-piyano bölümüne girdi.

1979 yılında eğitimini yarıda bırakıp İzmir'e taşındı. Müzik öğretmeni İsmail Ünlü ve annesinin çabaları sonucu 1983'te müziğe geri döndü. Annesiyle sokak düğünlerinde çaldı ve albümler çıkardı. 1984-1986 arasında zorunlu askerlik hizmetini yaptıktan sonra İzmir'e döndü ve aynı yıl evlendi. Bu evliliğinden "Türkü Sinem" adında bir kızı oldu.

1986 yılında müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile "Umuda Ezgi" grubunu kurarak protest müzik yaptı. Aktif olarak 7 yıl grubun solistliğini yaptı, onbeşe yakın beste yaptı.

1995'te gruptan ayrılıp Sen Türkülerini Söyle adlı ilk solo albümünü çıkardı; bunu sırasıyla Baharım Sensin (1997), Gülen Az (1998), Sitemdir (1999), Üşüdüm Biraz (2000), Belki Yine Gelirsin (2002), Unutulur Herşey (2004), Biz (2005), Yare (2007), Kül (2010), Ateş (2012) adlı albümleri izledi.

Türkiye ve yabancı ülkelerde solo konserler veren sanatçı, Civan Gasparyan gibi tanınmış sanatçılarla birlikte de sahneye çıktı.[3] Piyanist Mehveş Emeç ile bazı senfonik çalışmalarda da yer aldı.

Bingöl, Barış temalı konserler vererek aktivist kimliğini öne çıkardı. 2000 yılında Almanya'da UNESCO tarafından organize edilen bir konser veren sanatçıya "barış elçisi" unvanı verildi.

1998 yılında 'Cumhuriyet' filminde rol aldı. Üç Maymun filmi de dahil olmak üzere pek çok sinema filminde rol aldı. Üç Maymun''daki rolü ile 61. Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday oldu.[6][7] 72. Koğuş filminde başrol oyunculuğunun yanı sıra yapımcılığı üstlendi. Tükiye, Macaristan, Hollanda ve İrlanda ortak yapımı Istanbul My Dream (2011) filmindeki rolü ile ile uluslararası bir yapımda deneyim edindi. Bingöl, sinema oyunculuğunun yanı sıra çeşitli dizi filmlerde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi prodüksiyonu olan 72. Koğuş'ta ve Keşanlı Ali Destanı'nda başrol oynadı. Keşanlı Ali Destanı' ile Broadway'de sahneye çıkma fırsatı buldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kadın, çocuk hakları ve eğitim konularında çok sayıda sivil toplum kuruluşunun organizasyonlarına destek verdi. 2012 yılında "www.barisadavet.com" isimli siteden 'Barış' için imza toplamaya başladı.

2001 yılında Belediye Meclis kararıyla İzmir'de Alevi nüfusun yoğun olduğu Narlıdere'de bir sokağa adı verildi. 2014 yılında verdiği bir röportajda, Gezi olayları sırasında Berkin Elvan'ın öldürülmesi sonra gelişen olaylarla ilgili sözlerinin[8] toplumda büyük tepki toplaması üzerine belediye meclisi 4 Aralık 2014 tarihinde sokağın isminin "Berkin Elvan" olarak değiştirilmesine karar vermiştir.

4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlenen Bingöl, 15 Nisan 2016'da boşandı.

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