Şarkıcı Yudum kimdir? Yudum Tatar kaç yaşında? Türkücü Yudum nereli? Yudum Tatar evli mi, eşi kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şarkıcı Yudum kimdir? Yudum Tatar kaç yaşında? Türkücü Yudum nereli? Yudum Tatar evli mi, eşi kim?

19.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:55
Şarkıcı Yudum kimdir? Yudum Tatar kaç yaşında? Türkücü Yudum nereli? Yudum Tatar evli mi, eşi kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu şarkıcı Yudum kimdir? Yudum Tatar kaç yaşında, nereli? 19 Şubat Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu Yudum (Şarkıcı) kimdir? Yudum Tatar kaç yaşında, nereli? Yudum hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan türkücü Yudum, izleyiciler tarafından merakkonusu oldu. Yudum nereli, özel hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Şarkıcı Yudum kimdir? Yudum Tatar kaç yaşında? Türkücü Yudum nereli? Yudum Tatar evli mi, eşi kim?

YUDUM EVLİ Mİ?

Şarkıcı Yudum Tatar, Erol Koral ile evlidir. Çiftin bu evliliğinden 2013 doğumlu Karen Asel isminde bir kız çocuğu vardır.

YUDUM HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Yudum Tatar 1978 yılında Ardahan'da doğdu. 43 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum, aslen Ardahanlıdır. Annesi Erzincanlı, babası Ardahanlı olan Yudum, doğumundan 6 ay sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

Başta dedesi Enver Tatar ve babası Davut Tatar olmak üzere, Yudum'un ailesindeki her fert müzik sevgisine sahip ve her biri en az 1 enstrüman çalıp söylemektedir. Böylesine müzisyen bir aile içerisinde yetişen Yudum, 6 yaşında okuma yazma bilmeden bağlama çalmaya başladı. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitim Bölümü sınavlarına giren Yudum, babası Davut Tatar'ın sınav öncesi kendisine vermiş olduğu eğitimin katkısıyla sınavı kazandı. 11 yaşındayken Gülhane'de yapılan ses yarışmasına katılan Yudum, bu yarışmada birincilik elde ederek "Altın Lale" ödülünü kazandı. Orta okul, lise ve üniversiteyi İTÜ'de iyi derece ile tamamlayıp 2001 yılında da mezun oldu.[kaynak belirtilmeli] Bir yandan eğitim hayatını sürdürüp, bir yandan da müzik piyasasında ilerlemeyi hedefleyen Yudum 1997 yılında Nejat Alp'in "Nerdesin" adlı parçasına yaptığı düetle müzik piyasasına adım attı. Yapmış olduğu bu düetle sektörde birçok yapımcının dikkatini çeken Yudum, Ulus Müzik'le anlaşarak albüm çalışmalarına başladı. 1998 yılında ilk albümü olan "Bir Yudum Sevgi" yi çıkardı. 350 binlik satış rakamı yakalayan bu albümün ardından 2000 yılında "Yaban Gülü", 2003 Yılından "Yollar Hasta Ben Yorgunum", 2007 Yılında "Türlü Türlü" ve 2009 Yılında "Haber Saldım" albümlerini çıkardı.

Müzik hayatındaki tecrübesini ve başarısının sırlarını gelecek nesillere aktarmak ve yeteneği olanları müzik dünyasına kazandırmak adına 2001 yılında ailesinin desteği ile Avcılarda T.C Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Yudum Müzik Merkezini kuran Yudum, 2003 yılında da Küçükçekmece Sefaköy'de Özel Yudum Müzik Merkezinin şubesini açtı.

Yudum'la birlikte 3 çocuk sahibi olan Tatar ailesinde diğer kardeşler bağlama ve ud çalarken baba Davut Tatar iyi derecede bağlama çalmakta. Anne Gönül Tatar'da son derece iyi bir sese ve yoruma sahiptir. Müziğe başladığı ilk günden beri anne, baba ve kardeşlerinin desteğini arkasına alarak müzik hayatını sürdüren Yudum için hayattaki en büyük değeri ailesidir.

YUDUM ALBÜMLERİ

Karagözlüm

Haber Saldım

Pırıl Pırıl

Yetmedi

Cumartesi

Yorgunum

Yaban Gülü

Bir Yudum Sevgi

MÜZİK VİDEOLARI

1-Yetmedi

2-Güle Güle

3-Cumartesi

3-Gönül Geçmiyor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Hulusi Akar Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Prens Harry Burak Deniz Demet Akalın
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Aykut Kocaman Sergen Yalçın Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkıcı Yudum kimdir? Yudum Tatar kaç yaşında? Türkücü Yudum nereli? Yudum Tatar evli mi, eşi kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 12:02:08. #1.16#
title