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Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu
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Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇ SAAT 21.30'DA

RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe:  Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson.

SANE YEDEKLERDE

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

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