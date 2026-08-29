Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu
Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇ SAAT 21.30'DA
RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson.
SANE YEDEKLERDE
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.