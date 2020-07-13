Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Karantina dönemini evinde formunu koruyarak geçiren Songül Karlı, normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldesine attı. Şimdilerde tatiline Çeşme'de devam eden Karlı, denizden çıkarken bikinisinin kaymasıyla talihsiz kaza yaşadı.

Koronavirüs salgınından dolayı karantina sürecini evinde geçiren Songül Karlı, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatil beldesinde aldı. Önceki gün renkli bikinisiyle denize giren şarkıcı, bikinisinin azizliğine uğradı.

BİKİNİSİNİN KAYDIĞINI FARK ETMEDİ

Milliyet'te yer alan habere göre: Tatiline Bodrum'da başlayan Songül Karlı, şimdilerde Çeşme'de güzel havanın tadını çıkarıyor. Önceki gün bir otelin iskelesine giden Karlı, renkli bikinisiyle denize girdi. Pareosunu çıkarıp denize giren Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı.