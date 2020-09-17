Şarkıcı Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi
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Şarkıcı Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi

Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu bir şekilde ifadeye çağrılan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, adliyeye geldi.

Şarkıcı Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi
17.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:17

Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu bir şekilde ifadeye çağrılan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, adliyeye geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı verilen Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına giriş yaptı.

Paracıkoğlu, ifadesi alınmak üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu kata çıkarıldı.

Paracıkoğlu'nun binaya girişi sırasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşi ölçüldü.

Süreç

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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