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Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

Türk Halk müziğine sesiyle yeni bir yorum getiren ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel sanatçı Günseli Deniz, geçtiğimiz gece uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Amerikalı nişanlısıyla görkemli bir düğün töreninde hayatını birleştirdi.

İSTANBUL (Snob Magazin) - İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra; siyaset, sanatçı ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ve yakın arkadaşları katıldı. Deniz'in, Amerika'da 15 bin dolara özel olarak hazırlanan iddialı gelinliği göz doldururken, törenin diğer yarısında giydiği Hakan Akkaya imzalı şık ve sade gelinliği de geceye damgasını vurdu.

Kokteyl eşliğinde başlayan milyonluk düğün töreni çiftin coşkulu nikah seramonisi, davul gösterileri ve eğlence eşliğinde gece boyunca devam etti.

Günseli Deniz & Nekarios Monzae çiftinin nikahlarını ise Mersin Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer kıydı.

Uzun süredir titizlikle devam eden düğün hazırlıklarları ile bizzat ilgilenen Günseli Deniz & Nekarios Monzae, eğlencenin dozunu bir an bile düşürmeyerek enerjileriyle unutulmaz bir organizasyona imza attılar.

ÖNCE BODRUM SONRA AMERİKA!

Çift, görkemli düğün törenlerinin ardından, balayı için seçtikleri geceliği 15.000 Euro olan "Bodrum Mandarin Orientel"de bir süre kaldıktan sonra Amerika'ya seyahat edecekler.

Günseli Deniz, Türkiye ve Amerika arasında sıklıkla seyahat ederek yeni projelerini de müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

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Haber: Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi - Haberler Magazin
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