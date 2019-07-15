Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve Hasan Kaçan arasındaki tartışma devam ediyor
15 Temmuz afişlerindeki çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz ve oyuncu Hasan Kaçan arasındaki tartışma büyüyor. Kaçan, kendisine ismiyle seslenen Özoğuz'a sert bir dille cevap verdi.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un paylaştığı 15 Temmuz afiş tweeti tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Nedim Şener'den sonra oyuncu Hasan Kaçan'la da birbirine girdiler.
"BU 15 TEMMUZ ÇİZİMLERİNDEN NEFRET EDİYORUM"
Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" tweetini attı.
"BU MEMLEKET ŞEHİT EVİ, SUS GÖKHAN"
Özoğuz'un paylaşımına tepki gösteren oyuncu Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiç bir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" yorumunu yaptı.
"HASAN BİZ SENDEN DAHA İYİ BİLİRİZ"
Bunun üzerine Özoğuz, "Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi de, darbeyi nasıl lanetleyeceğimizi de, o geceki 252 tane şehidimizi nasıl yad edeceğimizi de. O afişlerde darbeci askerlerin resimleri olmadığı sürece Türk askerini temsil eder. Askerimizi de yedirtmeyiz" dedi.
"ALLAH HAYIRLARA ÇIKARSIN"
Kendisine 'Hasan' diye seslenen Özoğuz'a kızan oyuncu ise "Bir: Gökhan Özoğuz bana "Hasan" diye hitap etmez. İki: Onbeş Temmuz'un yıl dönümünde milletin sinir uçlarıyla oynamaz. Üç: Bu işte başka bir şey var. Allah hayırlara çıkarsın." şeklinde cevap verdi.
-
Üzgünüm. İşin neresinden bakarsam bakayım Gökhan beyin açıklamaları masum gelmiyor. Bu vatan evlatlarının vatan uğruna birlik olmaları dileği ile????????Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
-
O resimlerdeki asker değil gökhan asker üniforması gitmiş teröristler gökhan sus gökhan.Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
-
Hasan Kaçan ağzıma sağlık fena yapıştırmış küreği.Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
-
Üzgünüm. Neresinden bakarsam bakayım Gökhan Özoğuzun açıklamaları masum gelmiyor. Tek dileğim vatan evlatlarının parti ayırmaksızın vatan uğruna birlik olmaları????????Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
-
Maymun gozunu acti artik bu millet kim vatan sever kim hain cok iyi biliyo icten ice kuduruyosunuz darbe yapamadik diye kopekler lesler rabbim firsat vermesin susmak yok artikCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
-
GÖKHAN SONUNA KADAR HAKLICevap Yaz 187 265 Yayından Kaldır
-
hadi be karpuz kafalı1 5 Yayından Kaldır
-
O siroz olan adam 17 yılını cepheden cepheye savaşarak geçirdi. Vakıf kurup yedi sülalesini ihya etmedi. Bu vatanda ezan sesi yükseliyorsa M. Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve Türk milleti sayesindedir. Senin savundukların ise İngiliz gemisine binip kaçtı.27 24 Yayından Kaldır
-
Şevket adını sormadılar zaten mal olduğunu biliyoruz19 21 Yayından Kaldır
-
Leyla adını sormadılar mal olduğunu biliyorduk zaten30 24 Yayından Kaldır