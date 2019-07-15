Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve Hasan Kaçan arasındaki tartışma devam ediyor

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un paylaştığı 15 Temmuz afiş tweeti tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Nedim Şener'den sonra oyuncu Hasan Kaçan'la da birbirine girdiler.

"BU 15 TEMMUZ ÇİZİMLERİNDEN NEFRET EDİYORUM"

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" tweetini attı.

"BU MEMLEKET ŞEHİT EVİ, SUS GÖKHAN"

Özoğuz'un paylaşımına tepki gösteren oyuncu Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiç bir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" yorumunu yaptı.

"HASAN BİZ SENDEN DAHA İYİ BİLİRİZ"

Bunun üzerine Özoğuz, "Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi de, darbeyi nasıl lanetleyeceğimizi de, o geceki 252 tane şehidimizi nasıl yad edeceğimizi de. O afişlerde darbeci askerlerin resimleri olmadığı sürece Türk askerini temsil eder. Askerimizi de yedirtmeyiz" dedi.

"ALLAH HAYIRLARA ÇIKARSIN"

Kendisine 'Hasan' diye seslenen Özoğuz'a kızan oyuncu ise "Bir: Gökhan Özoğuz bana "Hasan" diye hitap etmez. İki: Onbeş Temmuz'un yıl dönümünde milletin sinir uçlarıyla oynamaz. Üç: Bu işte başka bir şey var. Allah hayırlara çıkarsın." şeklinde cevap verdi.