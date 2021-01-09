Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
Yıllar önce yayınlanan X Factor isimli müzik yarışmasına katılan ve güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çeken genç şarkıcı Ferah Zeydan, fazla kilolarından kurtuldu. 152 kilodan 82 kiloya düşen genç yıldızın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.
Sunuculuğunu Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan'ın yaptığı 2014 yılında ekrana gelen X Factor Türkiye, yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güçlü sesiyle yarışmaya damga vuran isimlerden biri olan Ferah Zeydan ise değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.
70 KİLO VERDİ
Hayatını zorlaştıran kilolarından kurtulmak isteyen Zeydan, mide küçültme ameliyatı oldu. Operasyon sonrası sıkı bir diyete başlayan 26 yaşındaki Ferah, 70 kilo verdi.
Diyetin yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmeyen genç şarkıcı, bu süreci de eğlenceli içeriklerle sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.