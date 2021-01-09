Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
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Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

09.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:59
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Yıllar önce yayınlanan X Factor isimli müzik yarışmasına katılan ve güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çeken genç şarkıcı Ferah Zeydan, fazla kilolarından kurtuldu. 152 kilodan 82 kiloya düşen genç yıldızın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Sunuculuğunu Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan'ın yaptığı 2014 yılında ekrana gelen X Factor Türkiye, yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güçlü sesiyle yarışmaya damga vuran isimlerden biri olan Ferah Zeydan ise değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

70 KİLO VERDİ

Hayatını zorlaştıran kilolarından kurtulmak isteyen Zeydan, mide küçültme ameliyatı oldu. Operasyon sonrası sıkı bir diyete başlayan 26 yaşındaki Ferah, 70 kilo verdi.

Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Diyetin yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmeyen genç şarkıcı, bu süreci de eğlenceli içeriklerle sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

İşte Ferah Zeydan'ın son hali...

Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
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