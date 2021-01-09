Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Sunuculuğunu Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan'ın yaptığı 2014 yılında ekrana gelen X Factor Türkiye, yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güçlü sesiyle yarışmaya damga vuran isimlerden biri olan Ferah Zeydan ise değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

70 KİLO VERDİ

Hayatını zorlaştıran kilolarından kurtulmak isteyen Zeydan, mide küçültme ameliyatı oldu. Operasyon sonrası sıkı bir diyete başlayan 26 yaşındaki Ferah, 70 kilo verdi.

Diyetin yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmeyen genç şarkıcı, bu süreci de eğlenceli içeriklerle sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Ferah Zeydan'ın son hali...