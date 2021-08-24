Şarkıcı Begüm Polat, kadın komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradığı için şikayetçi oldu
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Şarkıcı Begüm Polat, kadın komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradığı için şikayetçi oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Genç şarkıcı Begüm Polat, mendil satan çocuklara yardım etmek isterken kendisine karşı gelen kadın komşusuyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şarkıcı tekme ve tokatlarla darp edildiğini ileri sürdü.

Neşet Ertaş'ın Doyulur mu? şarkısına yaptığı cover ile adını duyuran şarkıcı Begüm Polat, geçtiğimiz günlerde Bomonti'deki evinin orda talihsiz bir olay yaşadı. Bir sitede oturan şarkıcı, kadın komşusu tarafından darp edildiğini söyledi.

TEKME VE YUMRUKLU KAVGA

Günaydın'da yer alan habere göre, daha önce de sitenin etrafında mendil satan çocuklara yardım eden şarkıcı, yine çocuklara yardımcı olmak isterken kadın komşusu yanına gelerek karşı çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmeli tokatlı kavgada şarkıcının elinde ve dizinde yaralar meydana geldi. Begüm Polat, erkek arkadaşı ve sitenin güvenliği tarafından kurtarıldı.

Şarkıcı Begüm Polat, kadın komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradığı için şikayetçi oldu

"DAVAYI KAZANIRSAM O ÇOCUĞUN OKUL MASRAFINI KARŞILAYACAĞIM"

Yüzüne saldırılmaya çalışan ve yere düştükten sonra da kendisine tekme atmaya devam eden komşusundan şikayetçi olan şarkıcı, "Davayı kazanırsam tazminatı o çocuğun okul masrafları için harcayacağım" dedi.

"BANA SELAM VEREN BİRİYDİ, NİYE BÖYLE YAPTI ANLAMADIM"

Yaşadığı korkunç olayı anlatan Begüm Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Saldırıya uğrayınca büyük şok yaşadım, şaşkınlıktan hareket bile edemedim. Aslında beni gördüğünde selam veren biriydi, neden böyle bir şey yaptığını hiç anlayamadım. Kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde kadının kadına yaptığı şiddet gerçekten büyük talihsizlik..."

Şarkıcı Begüm Polat, kadın komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradığı için şikayetçi oldu
Şarkıcı Begüm Polat, kadın komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradığı için şikayetçi oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Şarkıcı Begüm Polat, kadın komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradığı için şikayetçi oldu - Haberler Magazin
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