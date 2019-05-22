Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Twitter Hesabı Kapatıldı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin 13 yaşında Twitter hesabı açtığı ortaya çıkınca kural ihlali yaptığı gerekçesiyle hesabı kapatıldı. Hesabını geri alan Tilki, Twitter'a sitem etti.
Yeni albümünün hazırlık süreci için Amerika'da bulunan şarkıcı Aleyna Tilki'nin Twitter hesabı kapatıldı. Tilki'nin hesabının kapatılmasında gerekçe olarak 13 yaşından önce üye olması gösterildi.
HESABI KAPATILDI
Amerika'da çektirdiği pozları kişisel hesaplarında paylaşan ve beğeni rekoru kıran Aleyna Tilki, 13 yaşından önce Twitter hesabı açtığı için başı derde girdi. Yakın zaman önce reşit olan şarkıcının topluluk ve katılım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabı kapatıldı, attığı tweetler silindi.
"TWİTTER BİLE BENİMLE UĞRAŞIYOR"
Şarkıcı, bir süre sonra hesabını geri aldı ancak çok sayıda takipçi kaybetti. Konu hakkında tweet atan Tilki, "Abi Twitter kimliği ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı. Çoğu tweetim silindi. Of yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor bıktım" dedi.
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malCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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özürlüCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Yorumları okuyunca gidiş kendini göstermiş zaten.Allah ıslah etsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aleyna Tilki Türk Müslüman gençliğinin nasıl bozulduğunun en çirkin en güzel örneği.Bakmalık ibretlik ders çıkarmalık.Toplum olarak nereye gidiyoruz?Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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HİÇ KİMSE NE AJDA PEKHAN NEDE SEZEN AKSU OLABİLİR SİZ ANCAK BİLGİSAYARDAN SES DÜZELTİNCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır