Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Twitter Hesabı Kapatıldı

Yeni albümünün hazırlık süreci için Amerika'da bulunan şarkıcı Aleyna Tilki'nin Twitter hesabı kapatıldı. Tilki'nin hesabının kapatılmasında gerekçe olarak 13 yaşından önce üye olması gösterildi.

HESABI KAPATILDI

Amerika'da çektirdiği pozları kişisel hesaplarında paylaşan ve beğeni rekoru kıran Aleyna Tilki, 13 yaşından önce Twitter hesabı açtığı için başı derde girdi. Yakın zaman önce reşit olan şarkıcının topluluk ve katılım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabı kapatıldı, attığı tweetler silindi.

"TWİTTER BİLE BENİMLE UĞRAŞIYOR"

Şarkıcı, bir süre sonra hesabını geri aldı ancak çok sayıda takipçi kaybetti. Konu hakkında tweet atan Tilki, "Abi Twitter kimliği ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı. Çoğu tweetim silindi. Of yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor bıktım" dedi.