Şarkıcı Adel kimdir? Şarkıcı Adel kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Adel biyografisi!

21 yaşında kazandığı 2 Grammy (Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Kadın Vokal) ödüllüyle çok iyi çıkış yapmış İngiliz soul-jazz sanatçısıdır. Adele'in 2011 yılının Ocak ayında yayınladığı albümü '21', Billboard dergisinin Top 5 listesinde 39 hafta kalarak Michael Jackson'ın 'Bad' albümünün rekorunu kırdı. Billboard dergisinin 55 yıllık Top 5 tarihinde de bir rekora imza atan Adele'in '21' albümü, listede bulunduğu 39. haftada ise listenin 5. sırasından 3. sırasına yüksemiştir.

ŞARKICI ADELE KİMDİR?

Adele Laurie Blue Adkins 5 Mayıs 1988, İngiliz şarkıcı-söz yazarı ve müzisyen.

Adele Laurie Blue Adkins,5 Mayıs 1988'de genç ve bekar bir annenin kızı olarak Tottenham Hotspur, Londra, İngiltere'de doğdu. 2009 yılındaki röportajında "Ailem Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı...Ben babamdan dolayı yarı Galli'yim" dedi. Galli babası, Adele henüz iki yaşındayken evi terk etti. Bunun için onu hiçbir zaman affetmeyeceğini belirtir.

Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye düşkündü ve insan sesleri saplantı derecesinde ilgisini çekiyordu.Adele, müziğe sevgi ve tutku ile bağlanması konusunda Spice Girls'ün büyük bir etkisinin olduğunu açıklamıştır ve "Beni, bugün olduğum şey yaptılar." der.Adele, ayrıca Spice Girls'ü genç bir kızken akşam partilerinde taklit etti.Şarkıcı Gabrielle gibi görünebilmek için annesi, pullarla bir göz maskesi yaptı ki Adele, bunun utandırıcı olduğunu dile getirdi.

On bir yaşındayken, mobilya üreticisi ve yetişkin öğrenme etkinlikleri organizatörü olan annesiyle birlikte West Norwood, Güney Londra'ya taşındı. West Norwood, Adele'in on altı yaşındayken yazdığı ve ilk kaydı olan "Hometown Glory"nin konusuydu. Güney Londra'ya taşındıktan sonra Aaliyah, Destiny's Child ve Mary J Blige gibi şarkıcılar ve R&B ile ilgilenmeye başladı.

2006'da bir arkadaşının Adele'e ait bir demoyu Myspace'e göndermesinden sonra XL Recordings, şarkıcıya bir kayıt sözleşmesi teklif etti. Bir sonraki yıl, BRIT Ödülleri'nde "Eleştirmenlerin Seçimi" ve BBC'nin "2008'in Sesi" ödülünü kazandı. İlk albümü 19 ile Adele hem ticari başarı hem de eleştirmenlerin takdirini kazandı. Albüm, Birleşik Krallık'ta (BK) bir numaradan giriş yaptı ve dört defa platin kazandı.[3] ABD'deki kariyeri, izleyici rekoru kıran 2008'in sonlarındaki Saturday Night Live bölümü ile yükseldi. 2009 Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı ile En İyi Kadın Vokal Pop Performansı dallarında ödül kazandı.

İkinci stüdyo albümü 21, 2011'in başlarında piyasaya sürüldü.Albüm, iyi eleştiriler aldı ve çıkış albümünün elde ettiği başarıyı geçti. Bu albümle Adele, Yılın Albümü dahil olmak üzere altı Grammy Ödülü kazandı ve böylece bir gecede en çok Grammy Ödülü kazanan kadın şarkıcı olarak Beyoncé ile eşit oldu.Ayrıca albüm Brit Ödülleri ile Amerikan Müzik Ödülleri dahil olmak üzere çeşitli ödül törenlerinden birçok ödül kazandı. 21 albümü, İngiltere'de on altı defa platinum ile belgelendi;

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise albüm, 1985 yılından bu yana herhangi bir albümden daha uzun süre zirvede kalma başarısını elde etti. Albümden çıkan "Set Fire to the Rain" adlı üçüncü single, şarkıcının ABD'deki üçüncü bir numara single'ı oldu ve böylece aynı anda Billboard Hot 100 listesinde üç bir numara şarkısıyla Billboard 200 listesinin başında yer alan tarihteki ilk sanatçı oldu. 21, ABD ve İngiltere albüm listelerinde en uzun süreli bir numarada kalan solo kadın albümdür.

21 ile Adele, Guinness Rekorlar Kitabı'na çok sayıda rekor ile giriş yaptı. İngiltere'de bir yıl içinde üç milyondan fazla kopya satan ilk sanatçıdır. İki albümü ve 21 adlı albümünden çıkan "Rolling in the Deep", "Someone Like You" ile "Set Fire To The Rain", adlarındaki ilk iki single ile Adele, 1964 yılındaki Beatles'ın elde ettiği başarıdan beri aynı anda İngiltere'deki hem "Resmî Single Listesi" hem "Resmî Albüm listesi"ndeki en iyi beş içinde iki hit çıkarma başarısı elde eden yaşayan tek sanatçı oldu.2014 yılında "Make You Feel My Love" parçası Spotify tarafından en mükemmel aşk şarkısı olarak açıklandı.2015 yılında, "Hello" Teklisini piyasaya sürdü. Bu şarkı Youtube'da 1 milyar'ın üzerinde izlenme rakamına ulaşan şarkılardan biri olmuştur.

DİSKOGRAFİ

2008: 19

2011: 21

2015: 25

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

