Şarkı söylemek için haftalardır bu anı beklediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarkı söylemek için haftalardır bu anı beklediler

Sivas'ta bir grup genç 4 saatlik dışarı çıkma izinlerini meydanda gitar çalıp şarkı söyleyerek geçirdi.

Şarkı söylemek için haftalardır bu anı beklediler
15.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:05

Sivas'ta bir grup genç 4 saatlik dışarı çıkma izinlerini meydanda gitar çalıp şarkı söyleyerek geçirdi. Gençlerden Duygu Kalebayır, "İlk işimiz çıkıp şarkı söylemek oldu." dedi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 0-20 yaş arası vatandaşların, sokağa çıkması kısıtlanmıştı. 6 haftanın ardından 0-14 yaş arası çocuklara 13 Mayıs'ta, 14-20 yaş arası gençlere ise 15 Mayıs'ta 4 saatlik dışarı çıkma izni verildi. 6 haftanın ardından sokağa çıkan gençler parkları, mağazaları ve caddeleri doldurdu. Caddelerde yürüyüş yapan, sokaklarda bisiklet süren ve parklarda ağaç altında gölgelenen gençlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Sivas'ta ise bir grup genç, izinlerini meydanın ortasında gitar çalıp şarkı söyleyerek değerlendirdi. Cumhuriyet meydanında bir banka oturan Duygu Kalebayır, Muhammed Kılıç, Tuna Öztürk, Kadir Arslaner,Yasin Çakmak ve Barış Koç isimli gençler sokakta şarkı söyleyerek çevredeki vatandaşlara da renkli anlar yaşattı. Salgın öncesinde sürekli meydanda şarkı söylediklerini ifade eden gençler,haftalardır dışarı çıkamadıkları için şarkı söyleyemediklerini dile getirdi. Sivas şivesi ile açıklama yapan Duygu Kalebayır, "Biz oturup her zaman böyle şarkı söylüyorduk. Ama korona virüsü geldi malamat etti bizi. Şarkı söyleyemiyorduk ve ilk işimiz çıkıp şarkı söylemek oldu. Okul zamanlarında da meydanda şarkı söylediklerini ifade eden Muhammed Kılıç ise, virüsten dolayı dışarı çıkamadıkları ama şimdi verilen 4 saatlik izinde meydana gelerek şarkı söylemeye başladıklarını ifade etti.

Sivas'ta yaşayan Liberyalı öğrenci ise virüsten dolayı ülkelerine dönemediklerini belirterek, "Burada dışarı çıkma yasağı vardı ama şimdi bize 4 saat izin verdiler. Gerçekten ihtiyacımız vardı. Şimdi çarşıya çıktık ve yürüyüş yapıyoruz"dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Sezen Aksu Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Gökhan Gönül Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şarkı söylemek için haftalardır bu anı beklediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:05:41. #1.14#
title