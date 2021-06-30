Sarıoğlu, "Emekliler haftası kutlu olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıoğlu, "Emekliler haftası kutlu olsun"

Sarıoğlu, 'Emekliler haftası kutlu olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, tüm emeklilerin gününü kutladı.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, tüm emeklilerin gününü kutladı.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Alaplı Şube Başkanı Kazım Uysal ile birlikte dernek binasında açıklamalarda bulunarak tüm emeklilerin emekliler gününü kutladı. Sarıoğlu yaptığı açıklamada "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1927 yılının 30 Haziran'ında emekli olmuş, 94 yıl önce bugünü milyonlarca emekli Emekliler Haftası olarak kutlamaktadır. Tüm EMEKDER Genel Başkanım Satılmış Çalışkan, Türkiye emekliler Platformu dönem sözcüsü olarak bugün Anıtkabir'de Atamızın huzuruna çıkarak çelenk koyup, anıt defterine günün anlamına binaen görüşlerini yazacak, korona virüs dolayısıyla şube başkanları bölgelerinde günün anlamına binaen açıklama yapacak. Genel Başkanım anıtkabir sonrası genel merkezde açıklama yapacak. İnşallah bir dahaki kutlamalara kadar virüs yok olur. Hükümet edenlerde adaletli maaş dağılımı için intibak yasamızı çıkartır, sağlıkta katkı payları kesilmez, her iki dini bayramda verilen ikramiyeler günün koşullarına göre verilir diyorum. Emekliler haftası kutlu olsun. Allah memleketimizi, ülkemizi karıştırmak isteyenlerden korusun" dedi. - ZONGULDAK

Sarıoğlu, 'Emekliler haftası kutlu olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Mert Müldür Burak Yılmaz Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıoğlu, "Emekliler haftası kutlu olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:14:27. #1.15#

title