Sarıkamış'ta kar yağışı, her yer beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sarıkamış'ta kar yağışı, her yer beyaza büründü

22.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:38
Sarıkamış'ta kar yağışı, her yer beyaza büründü

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde gece başlayan Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'a yağan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Sarıkamış'a beyaz gelinliğini giydirdi. Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışını devam etmesi bekleniyor.

Kayak Merkezinde hizmet veren Otel İşletmecisi Kürşat Gemalmaz, bekledikleri Karın yağdığını dile getirdi.

İlçede hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçülürken Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı yaklaşık 25 cm olarak ölçüldü. - KARS

Sarıkamış'ta kar yağışı, her yer beyaza büründü
Sarıkamış'ta kar yağışı, her yer beyaza büründü
Sarıkamış'ta kar yağışı, her yer beyaza büründü
Sarıkamış'ta kar yağışı, her yer beyaza büründü
Sarıkamış'ta kar yağışı, her yer beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hadise Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıkamış'ta kar yağışı, her yer beyaza büründü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:40:39. #1.15#
title