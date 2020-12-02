Sarıkamış'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü
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Sarıkamış'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü

02.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:14

Sarıkamış'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Sarıkamış'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü

KARS - Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde iki gündür etkili olan sis ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'a yağan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

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Sarıkamış'ta son günlerde etkili olan güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Sarıkamış'a beyaz gelinliğini giydirdi. Kar yağışının ilçede etkili olması beklenen Sarıkamış'ta, vatandaşlar ise bir türlü havalarının ısınmadığını belirtti. Uzun zamandır kar yağışını beklediklerini söyleyen Sedat İşçi, kar yağdığı için mutlu olduklarını söyledi. İşçi sokak köpeklerini düşünerek evde biriken ekmek ve yemek artıklarını sokak köpeklerine yedirdi.

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışını devam etmesi bekleniyor.

İlçede hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçülürken Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı yaklaşık 15 cm olarak ölçüldü.

Sarıkamış'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü
Sarıkamış'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü
Sarıkamış'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü
Sarıkamış'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM

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