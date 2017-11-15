Sarıkamış Kültür Evi Yeni Binasında Hizmet Verecek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 yıldır hizmet veren Sarıkamış Kültür Evi yeni binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.



TOKİ konutları mevkisinde düzenlenen açılış törenine, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul turizm işletmecileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.



Başkan Toksoy, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Kültür Evi'nin yeni binasıyla, Sarıkamış'ın tarihini, kültürünü, yöresel lezzetlerini yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde sunulacağını söyledi.



Kültür Evini çaba ve fedakarlıkla kuran Rasim Kaya'nın bir kültür turizm elçisi olduğunu belirten Toksoy, "Rasim bey, kültür evini oluşturmak için yoğun çaba sarf etti. Bölgede Osmanlı Rus savaşında kullanılan silahlardan tutun, asırlar önce kullanılan, tarım aletlerine, yaşam malzemelerine kadar birçok materyali bir araya getirmiştir. Bu çok önemli birşey. Bu tarihimizi geleneklerimizi unutmamamızı sağlıyor."diye konuştu.



Yaklaşık 8 yıldır ilçe merkezindeki eski bir evde hizmet verdiğini hatırlatan Rasim Kaya, "Çabalarımla çevre il, ilçe ve köylerden topladığım 100, 150 yıllık madeni paralar, şamdanlar, kılıçlar, silahlar, bakırdan yapılmış kazanlar, tavalar, eski radyo ve plaklar, tepsiler, gaz lambaları ve tarım aletleri gibi birçok objeyi burada sergiliyorum. Ayrıca gelen konuklara yöresel yemekler sunarak hizmet ediyoruz. Yeni binamız hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kültür evinin sahibi Kaya'nın kızı Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Kaya ile popüler müzik sanatçısı Ömer Danış mini konser verdi. Davetliler son olarak kültür evi bahçesinde davul zurna eşliğinde halay çekti.