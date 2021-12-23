SARIÇAM, ADANA (Habermetre) - SARIÇAM'IN İLK FUARI AÇILDI 23 Aralık, 2021

Adana'da, bal ve arıcılık ürünlerinin sergilendiği APİ Türkiye Fuarı Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sarıçam Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Elka Fuarcılık tarafından Sarıçam'da ilk kez düzenlenen fuara, Türkiye geneli 10 ilden 29 firma katıldı. Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen fuar 18 Aralık'a kadar 09. 00-18. 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, APİ Türkiye Bal ve Arıcılık Ürünleri, Ekipmanları, Hizmetleri ve Pazarlaması Fuarı'nın Sarıçam'da açılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "BU TÜR ETKİNLİKLER İLE İLÇEMİZ DAHA İYİ YERLERE GELECEKTİR" Konuşmasında arıcılık sektörünün önün açılması ve gelişmesi noktasında düzenlenen fuarın arı yetiştiriciliği ve bal üreticiliği için çok ciddi bir önem arz ettiğine değinen Başkan Bilal Uludağ, sözlerine şöyle devam etti " Dünyamızdaki canlıların yaşamları, biyolojik çeşitliliğin ve doğanın korunmasında, arıların ekosistemdeki önemine bağlı olduğu bir gerçektir. Bununla beraber insanlığa sunduğu faydaları göz önünde bulundurduğumuzda dünyamız için arıların ve arı yetiştiriciliğinin ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Ülkemiz, arı yetiştiriciliğinde bugün dünyada 2. Adanamız ise Türkiye'de 3. Sırada yer alıyor. Bu tür etkinlikler ve yapılan çalışmalarla ilerleyen süreçte Adana'nın daha iyi seviyelerde yer alacağına inanıyorum. Bölgemizde en önemli arı yetiştirme merkezlerimizden biri olan Kozan ilçemizden sonra, Sarıçam ilçemiz son zamanlarda çok ciddi bir atılım göstermiştir. Bu noktada Sarıçam Belediyesi olarak bizlerde her yıl düzenli olarak verdiğimiz arıcılık kurslarımızla bu alanda çok önemli bir boşluğu doldurduğumuza inanıyorum. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki böyle bir fuarın ilçemizde ilk kez açılıyor olması da bizler için ayrı bir değer ve önem arz etmektedir. Ümit ediyorum ki ilçemiz Sarıçam'ın, ilerleyen zaman içerisinde fuarlarla anılan bir ilçe haline gelecektir. "

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