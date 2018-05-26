Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı
Karayipler'den ABD'ye giden uçaktaki sarhoş yolcunun kabin ekibinden daha fazla bira istemesiyle başlayan kavga uçağı birbirine kattı.
Karayipler'deki Virgin Adaları'ndan ABD Miami'ye doğru havalanan bir uçakta, büyük bir kavga çıktı. Sarhoş olan yolcu Jason Felix, American Havayolları'nın 1293 sayılı uçağı havadayken kavga çıkardı.
ARKA ARKAYA YUMRUKLAR ATTI
Bill Bolduc adlı yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde Felix bir diğer yolcuya üst üste yumruk attı. Kabin görevlileri ve yolcuların güçlükle ayırdığı kavga, uçağı birbirine kattı.
BİRA İSTEDİ, OLMAYINCA KAVGA ÇIKARDI
Kavga, sarhoş yolcunun kabin ekibinden bir bira daha istemesi ve talebin reddedilmesi üzerine başladı.
Kabin görevlisinin "Lütfen yerinize oturun, Size bira getiremem, bir saat içinde ineceğiz" dediği video kaydında duyuluyor.
GÖZALTINA ALINDI
Uçak Miami'ye indiğinde ise Felix'i FBI ajanları bekliyordu. Gözaltına alınan sarhoş yolcu, mahkemeye çıkarılacak.
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iyi partiyi denemekte fayda var.,akp chp hdp denenmiştir.,akp chp dinle çok oynadılar hdp,de bölücüdür.,ümidimiz meral akşener.dir..Cevap Yaz 2 Yayından KaldırMİLASLI: batılı gibi yaşayacksak oyumuz iyi parti vatandaşa kim hizmet edecekse batıdaki gibi alkol, içki , gay barlar lezbiyenlere özgürlük ve daha birçok özgürlük olacaksa meral de olur yeterki bize karışmayan biri olsun bizi serbest bıraksın çoğu şey suç olmaktan çıkarılsın.1 Yayından Kaldır
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Daha fazla bira vermiyeahCevap Yaz Yayından Kaldır
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kabin memurları akpli galiba, ince gelince sınırsız içki olacakCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adam haklı,bira varsa vericeksin .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır