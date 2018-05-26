Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı

MİLASLI:

batılı gibi yaşayacksak oyumuz iyi parti vatandaşa kim hizmet edecekse batıdaki gibi alkol, içki , gay barlar lezbiyenlere özgürlük ve daha birçok özgürlük olacaksa meral de olur yeterki bize karışmayan biri olsun bizi serbest bıraksın çoğu şey suç olmaktan çıkarılsın.