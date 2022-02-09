SARAYBOSNA - Bosnalı "Merhamet Derneği" 109. yılında hizmet vermeye devam ediyor

Bosna Hersek'te Merhamet Derneği, her gün 8 bin kişiye hizmet verdiği aşevleri ve insani yardımlarıyla muhtaçların sorunlarına çare oluyor.

Genel merkezi Bosna Hersek'te bulunan Merhamet Derneği, kuruluşunun 109. yılını kutlarken, birçok insani yardım projesiyle işlevselliğini korumaya devam ediyor.

Merhamet Derneği Genel Müdürü Kenan Vrbanjac, faaliyetleri, planları ve verdiği hizmetleri AA muhabirine anlattı.

Merhamet Derneğinin 1913 yılında kurulduğunu hatırlatan Vrbanjac, "Merhamet fikri, Bosnalı birkaç esnaf tarafından başlatıldı, şehirdeki yoksul insanların farkına varmaları üzerine bu dernek kuruldu." dedi.

Vrbanjac, "Mehmed Spaho tarafından kurulan Merhamet Derneği, geçtiğimiz yıl 7 milyon 500 bin Mark tutarında gıda dağıtımı yaptı. Bunun yanı sıra 1 milyon 500 bin kişilik yemek üretimi yaparak, sahip olduğu 42 adet aşevinde bu yemeklerin dağıtımını yaptı." diye konuştu.

Aşevlerinin Bosna Hersek'in birçok bölgesinde hizmet verdiğini ifade eden Vrbanjac, din ve ırk ayrımı yapmaksızın, herkesin aşevlerinden faydalanabildiğini anlattı.

Vrbanjac, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesinde de 3 aşevinin bulunduğunu, şuan bu sayıyı 4'e çıkarmak için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Projeleri arasında öğrenci evinin de olduğunu belirten Vrbanjac, "Yeni eğitim yılında açacağımız bu öğrenci evinin yenilenmesini Kızılay başta olmak üzere, iş birliği içinde olduğumuz birçok kurum ile birlikte yaptık." dedi.

Merhamet Derneğinin son 10 yıldır yaşlı bakım hizmeti de sunduğunu hatırlatan Vrbanjac, şöyle devam etti:

"Tek başına yaşayan, ilgiye muhtaç yaşlıları düzenli olarak ziyaret ediyoruz. İlaçlarının alınması, ilaçların verilmesi, tansiyon ve şeker değerlerinin ölçülmesi, market alışverişleri, faturalarının ödenmesi gibi tüm hizmetleri veriyoruz."

Vrbanjac, bu projelerin yanı sıra ilk okul ve lise düzeyindeki öğrencilere burs verdiklerini vurgulayarak "Bosna Hersek diasporası olmasaydı işimiz çok daha zor olurdu. Bu vesileyle, bizi destekleyen vatandaşlara teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Merhamet Derneğinin yakında Türkiye'de ve Hollanda'da ofis açacağını bildiren Vrbanjac, "Bu vesileyle, ailemizi genişleterek daha çok insana yardımcı olma fırsatını elde edeceğiz." diye konuştu.

Merhamet Derneği Saraybosna Kantonu Bölge Müdürü Munib Bujak da "31 yıldır hizmet vermekte olan İmaret isimli aşevi günlük 700 kişiye hizmet veriyor. Saraybosna'da 3 farklı noktada yemek dağıtımı yapıyoruz." dedi.

Aşevinin artık kapasite olarak küçük kaldığını belirten Bujak, yakında daha büyük bir aşevi açacaklarını kaydetti.

Bujak "150 kişiye de yaşlı bakım hizmeti veriyoruz. Bunun haricinde, uyuşturucu bağımlısı kişilerle ilgilendiğimiz projemiz de mevcut." diye konuştu.

"Yaşlılarımızın ilaç ve tedaviden çok konuşacak insana ihtiyaçları var"

Kimsesiz ve hasta yaşlılara evde bakım hizmeti veren Merhamet Derneği Gönüllüsü, Eczacılık Fakültesi öğrencisi Enida Muhovic de Ajkuna Suljevic ve Saima Smajovic'i ziyaret ederek yapılan hizmet hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Muhovic, Merhamet Derneğinde gönüllü olarak haftalık yaşlı ziyaretine gittiğini belirterek, "Yaşlılarımızın ilaç ve tedaviden çok konuşacak insana ihtiyaçları var. Bazen insanlarla saatlerce oturup konuşmam gerekiyor. Bu şekilde onlar da ben de mutlu oluyoruz." dedi.

"Tüm işlerimi Merhamet görüyor"

Derneğin düzenli olarak ziyarette bulunduğu, erzak paketi ve sağlık bakım hizmeti verdiği Ajkuna Suljevic ise savaşta oğlunu kaybettiğini, kızının ise rahatsızlığı bulunduğunu, 10 kadar ameliyat geçirdiğini anlattı.

Suljevic, "Benden uzakta yaşıyor. Bana yardıma gelemiyor. Tüm işlerimi Merhamet görüyor." diye konuştu.

Tek başına yaşadığını ve bundan çok endişe duyduğunu söyleyen Suljevic, birkaç ay önce hastaneden eve döndüğünde kapısının önünde saldırıya uğradığını anlattı. Hırsızların parmak izi bırakmamak için evin her yerine litrelerce tuz ruhu döktüklerini ve eşyaların tamamının asidin etkisiyle yandığını dile getiren Suljevic, saldırının ardından komşusu Saima Smajovic'i aradığını kaydetti.

Suljevic ve Smajovic, Merhamet Derneğinin yardımları ve ziyaretleriyle mutlu olduklarını ifade etti.