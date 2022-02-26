SARAYBOSNA - Bosna'nın "kanatsız kelebekleri" şampiyonluk hedefliyor

Bosna Hersek'te bedensel engelli yüzücü çocuklar, bu sporla tanışmalarını sağlayan "SPID" kulübü sayesinde şampiyonluk hayali kuruyor.

Saraybosna'da engelli çocuklara umut olan SPID'nin kurucusu ve antrenörü Amel Kapo ile paralimpik yüzücü İsmail Zulfic ve babası İsmet Zulfic, kulübün etkinliklerini ve küçük yüzücülerin hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Saraybosna Üniversitesi Beden Eğitimi doktora öğrencisi olan Kapo, üniversiteden mezun olduktan sonra ülkedeki bedensel engellileri yüzme sporuyla tanıştırmak için 2015'te bu kulübü kurduğunu dile getirdi.

Kapo, tüm engelli bireyler için en kolay yapılabilecek ve hızlı öğrenilebilecek sporun yüzme olduğunu vurgulayarak, kulüp kurmaya giden sürecin hiç kolay olmadığını söyledi ve "Öncesinde çok araştırma yaptım. Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi'nden bilgi edindim. Onların da desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 'bedensel engelliler yüzme kurslarına' katılarak sertifika aldım." dedi.

Kulübün yüzme dersleri ücretsiz

Kulübün yüzme derslerini ücretsiz verdiğini belirten Kapo, "Aileler böyle bir kursun ücretsiz olabileceğine inanamadılar. Başta onlar da çocuklar da tedirgindi. Kulübe ilgi giderek arttı. Kursiyer sayımız bugün 89'a ulaştı." ifadelerini kullandı. Kapo, Bosna Hersek'in birçok şehrinden vatandaşların haftada 3 gün kursa katılmak için başkente geldiğini söyledi.

Saraybosna'da olimpik havuzda antrenmanlara ilk başladıklarında insanların sürekli bedensel engelli çocuklara baktığını, öte yandan zamanla bu çocukların her şeyi başarabildiğini görüp takdir ettiklerini belirten Kapo, "Bedensel engelli çocukların diğer çocuklardan bir farkının olmadığını anlamaya başladılar." dedi.

Kapo, "Başta amacımız çocukları sosyalleştirmek ve rehabilitasyon desteği vermekti. Zamanla yarışmalara katılmaya karar verdik. Portekiz'de yarışmalara katıldık. Önümüzde Paris'te düzenlenecek yarışlar var. Mart ayında Hırvatistan'da düzenlenecek uluslararası yüzme yarışmalarına katılacağız. 25-26 Haziran'da da Bosna Hersek'te uluslararası yüzme yarışmalarını düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Kulübün gözde yüzücüsü İsmail, Beytullah Eroğlu gibi şampiyon olmak istiyor

Kulübünün en başarılı sporcularından paralimpik yüzücü İsmail Zulfic, kendisine dünya şampiyonu paralimpik Türk yüzücü Beytullah Eroğlu'nu örnek aldığını söyledi.

Zulfic, "Yüzmeyi çok seviyorum. Kulübü duyar duymaz geldim. İlk geldiğimde zorlandım, su yuttum ama ikinci kez geldiğimde daha rahattım. Kendime Beytullah Eroğlu'nu örnek alıyorum." dedi.

Baba İsmet Zulfic de İsmail'in doğuştan kollarının olmadığına ifade ederek "İsmail'i önce sağlık amacıyla yüzme kursuna yazmaya kadar verdik. İsmail kolları olmadığı için tüm işlerini ayaklarıyla yapıyor. Bu da omurgasına baskının artması anlamına geliyor." diye konuştu.

Öncesinde şişme havuz alarak evde yüzmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını, çok su yutunca yüzmek istemediğini, denizde ve gölde de aynı sıkıntıyı yaşadıklarını anlatan baba Zulfic, "SPID" kulübünde İsmail'in yüzme korkusunu yendiğini söyledi.

Zulfic, "Oğlumun her spor dalında örnek aldığı biri var. Yüzmede de Türk yüzücü Beytullah Eroğlu'nu kendisine örnek alıyor. Umarım kısa sürede Beytullah ve İsmail aynı havuzda bir araya gelebilirler." ifadelerini kullandı.