Sararan buğday tarlaları, ayçiçeğini bekliyor

EDİRNE'de, havaların aşırı soğumasıyla yaşanan zirai don, buğday tarlalarını sararttı. Çiftçiler de ayçiçeği ekmek için tarlalarını bozdu. Ziraat Mühendisi Ediz Ün, çiftçilere biraz daha beklemeleri yönünde çağrı yaparak,

"Sararmış olan buğdaylarını bozmasınlar, biraz daha beklesinler, sabretsinler. Çünkü bozup ayçiçeği ektiklerinde, attıkları yabancı ot ilacı ayçiçeğine de olumsuz etkiler yapacak, dolayısıyla bir ürün kaybına daha neden olabilirler" dedi.

Edirne'de, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceği bulduğu Şubat ayında, buğday ekili tarlalar bir gecede sarardı, ürün zarar gördü. Çiftçiler de ayçiçeği ekmek için tarlalarını bozdu. Bu süreçte yabani otla mücadele için tarlalarında ilaçlama yapanlar ise ayçiçeği de ekemeyecek.'SARARMA NEDENİ ÇEŞİT SEÇİMİ' Ziraat Mühendisi Ediz Ün, çiftçilerden tarlalarını bozmamalarını isteyerek, "Sararmaların bir çok nedeni olabilir. Ama en önemli parametrelerden biri doğru buğday çeşidi seçimi yapabilmek. Trakya bölgesi soğuk iklime sahip olduğu için soğuğa dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi lazım. Lalapaşa ve Sırpsındığı bölgesindeki buğdayları incelediğimde yoğun şekilde sararma olduğunu gördüm. Bu, çeşit seçimiyle de alakalı" dedi. 'ÜRETİCİ SABRETMELİ' Söz konusu sararan buğdayların azot takviyesi ile kurtarılabileceğini söyleyen Ün, "Sararan buğday çeşitlerini de gezdiğim de kök yapısının kuvvetli olduğunu gördüm. Bu sararan buğdaylara azot takviyesiyle tekrar kurtarılabilir. Çiftçilere şunu öneririm, sararmış olan buğdayların eğer bir de geniş yapraklı yabancı ot ilacı atmışlarsa ve bozma niyetindeler ise bozmasınlar, biraz daha beklesinler, sabretsinler. Çünkü bozup ayçiçeği ektiklerinde, o attıkları yabancı ot ilacı ayçiçeğine de olumsuz etkiler yapacak, dolayısıyla bir ürün kaybına daha neden olabilirler. Bence yapmaları gereken bir azot takviyesi ile biraz sabretmek. Panik yapmasınlar, biraz beklesinler" ifadelerini kullandı. 'HAVALARIN ISINMASIYLA DÜZELECEKTİR' Edirne Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Erdal Akgün de buğdayda sararan birçok bölge olduğunu belirterek, "Özellikle Lalapaşa ve Havsa bölgesine doğru çok ciddi şekilde sararmalar mevcut. Çok acele edilmesini de tavsiye etmiyorum çünkü cuma gününden itibaren sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bu hastalık belki geçebilir. Bütün çiftçi arkadaşlarımız, buğdayın toprağa bağlanmış olmasına ve sap ile kökün beyaz olmasına dikkat etsinler. Eğer böyleyse ürünün düzelme şansı da var. Sıcaklıklarla birlikte düzeleceği kanaatindeyim" diye konuştu. Suakacağı köyünde sararan buğday tarlasını bozan Adnan Duran ise, "Tarlalarımız ne yazık ki sarardı ve bozduk. Yerine ayçiçeği ekmeyi düşünüyoruz. Buğdaydan temizledik tarlayı, komple sürdük. Şimdi tarlayı hazırlayıp ayçiçeği ekimi için bekleyeceğiz. Bu şekilde bozan bir kaç kişi var köyümüzde. Şu anda beklemedeyiz. Nisan'ın 20 'sinden 25'inden sonra ayçiçeği ekeceğiz" şeklinde konuştu. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyleyen Duran, "Bir gece buğdaylarımız toz oldu gitti. Biz de yapacağımız başka bir şey olmadığı için tarlamızı bozduk. Böyle bir şey yaşayacağımız aklımıza gelmezdi. Yanlış tohum seçiminden kaynaklanıyor. Bu duruma düşeceğimizi bilemedik" dedi.'150-200 DÖNÜM ALAN BOZULDU' Suakacağı Köyü Muhtarı Cemali Öztürk, tarlasına yabani otla mücadele için ilaç atan bazı çiftçilerin, bozdukları tarlalarına ayçiçeği ekemeyeceğini ve mağdur olduklarını kaydetti. Öztürk, "Zirai dondan dolayı bazı buğdaylarımızda, soğuğa karşı dayanıksız olduğundan dolayı dayanamadılar ve sararma oldu. Eken arkadaşlarımız mağdur oldu. Bunun yanında buğdaylarımıza yabani otla mücadele ilacı atılmıştı kış başında. Ondan dolayı bozulan yerlere de sürüp ayçiçeği ekemiyorlar. O nedenle de arkadaşlarımız mağdur. 150-200 dönümlük alanda buğdayları bozduk. Yüzde 40-50 zararımız var dönüm başına diyebilirim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER