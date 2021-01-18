Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

18.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:06

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Bursa istikametine giden Selahattin Yılmaz idaresindeki 34 KG 874 plakalı tır, Gemlik Bağkur Sanayi Bölgesi'nde soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Çakıl ve kum yüklü tır, karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Yılmaz'ı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlham Aliyev Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Şener İrem Derici Bülent Ersoy Prens William
Spor Mesut Özil Erol Bulut Sergen Yalçın Stjepan Tomas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Ölü Kaza Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 23:06:09. #1.14#
title