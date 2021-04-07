Sapanca Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü'nün Ortak Çalışması
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Sapanca Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü'nün Ortak Çalışması

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Sapanca Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü'nün Ortak Çalışması

Sapanca Belediyesi ve Sapanca İlçe Tapu Müdürlüğü vatandaşların tapu iş ve işlemlerinin daha hızlı yapabilmesi, tapu ile ilgili tüm işlemlerin elektronik ortamda daha seri yürütülebilmesi amacıyla, özel bir program kullanma kararı alındı.

Vatandaşlar artık daha rahat ve hızlı bir şekilde emlak rayiç değer işlemlerini online olarak internet üzerinden yapabilecekler. Türkiye genelinde Tapu Müdürlükleri ile belediyeler arasında elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına ilişkin birlikte harekete geçen ilçe belediyeleri arasında Sapanca Belediyesi de yerini aldı.

Başkan Özen' e Teşekkür

Sapanca Tapu Müdürü Alp Şevket Aksoy, "Sapanca Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda emlak vergisi borcu olmayan vatandaşlarımızın tapu işlemlerinde emlak beyan değeri evrakı istenmeyecektir. Emlak beyan değerlerini özel bir program sayesinde dijital olarak alınmaya başlanmıştır. Bu vesile ile vatandaşlarımızın tapudaki işlemleri daha kısa sürede tamamlanmış olunacaktır. Böylelikle zaman ve kâğıt israfının önüne geçilmiştir. Tapu Müdürlüğümüze yardımlarından dolayı Sayın, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e teşekkür ediyor, Sapanca'mıza hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum" dedi

Zaman kaybı ve yoğunluğunun azaltılmasını amaçladık

Ortak kullanılacak program ile artık vatandaşların tapu ile ilgili iş ve işlemlerini daha kolay ve zaman kaybı yaşanmadan yapabileceklerini ifade eden. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Bu ortak çalışma ile vatandaşlarımız özellikle tapu harcı esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerleri dijital ortamda alınarak zaman kaybı ve yoğunluğunun azaltılmasını amaçladık. Böylelikle hem iş verimliliğini arttırmak, hem de Belediye ve Tapu Müdürlüğü çalışmalarının işlem sürelerini azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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