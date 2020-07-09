Şantiye işçilerinin dikkati hayatlarını kurtardı
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Şantiye işçilerinin dikkati hayatlarını kurtardı

Trabzon'un Yomra ilçesinde dün meydana gelen şiddetli yağış sırasında bulundukları şantiye alanının zarar göreceğini düşünen ve o alanı terkeden işçiler, heyelandan dakikalarla kurtuldu.

09.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:49

Trabzon'un Yomra ilçesinde dün meydana gelen şiddetli yağış sırasında bulundukları şantiye alanının zarar göreceğini düşünen ve o alanı terkeden işçiler, heyelandan dakikalarla kurtuldu.

Dün akşam saatlerinde il genelinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı mahalle yollarında yer yer küçük heyelanlar meydana geldi.

İlçenin Özdil yol yapım şantiyesinde görev yapan yaklaşık 15 işçi, bulundukları alanının üstünde yer alan yamaçtan akan suyun şiddetinin yükseldiğini farketti.

Şantiyenin zarar görebileceğini düşünen işçiler, dinlendikleri koğuşu da boşaltarak yolun karşısına geçti.

Etkili yağışın yaklaşık bir saat sürdüğü bölgede kısa süre sonra yamaçtan kopan kaya parçalarıyla birlikte oluşan heyelan, şantiyede yer alan prefabrike yapıların üzerine düştü.

Olay sırasında koğuşta dinlenen ve arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu alanı terkeden Halil İbrahim Metin, AA muhabirine, büyük bir felaketten kurtulduklarını söyledi.

Şantiyede aşçı olarak görev yapması nedeniyle güne erken saatlerde başladığını aktaran Metin, "Akşama doğru dinlenmek için istirahate çekiliyoruz. Arkadaşlarımız sel gelmeden hemen önce farkederek kendini kurtarmış ve yolun karşısına geçmiş. Ben kısa süreli de olsa içeride kaldım. Yataktan uyandım ve dizime kadar su içindeydim. Etrafa baktım ve bağırdım ancak kimse yoktu. Panik yapmadan arkadaşların yardımıyla camı kırarak dışarı çıktım. Daha büyük felaketten kurtulduk. Can kaybımız yok çok şükür, maddi kaybımız var." diye konuştu.

Metin, olayın gece saatlerinde yaşanması halinde çok daha kötü sonuçları olabileceğini de sözlerine ekledi.

Şantiyede çalışan diğer işçilerin ise sabahın erken saatlerinde heyelandan zarar görmeyen eşyalarını toplamaya çalıştığı görüldü.

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Yomra Belediyesi'ne ait iş makineleri ise kapanan mahalle yollarının açılması için akşam saatlerinde başladığı çalışmalara devam ediyor.

Bu arada, heyelan ve yağış nedeniyle riskli görülen bölgelerde jandarma ekiplerince araç ve yaya geçişlerine izin verilmiyor.

Şantiye işçilerinin dikkati hayatlarını kurtardı

Kaynak: AA

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