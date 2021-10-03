Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Ekim 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı! - Haberler
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Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Ekim 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Ekim 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

Şans Topu için araştırmalar devam ediyor. 3 Ekim Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 3 Ekim 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 3 Ekim Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 3 Ekim tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 3 Ekim 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası!

3 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.

Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Ekim 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

3 EKİM ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NE KADAR?

3 Ekim Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı. 983.645,39 ₺ bir sonraki çekilişe devretti.

Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Ekim 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.

Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

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Haber: Şans Topu sonuçları açıklandı! 3 Ekim 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı! - Haberler
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