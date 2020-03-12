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Çin Halk Cumhuriyeti, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Şanlıurfalılar, korona virüsünden korunuyor

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar hastalığa karşı önlemlerini artırdı.

12.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:31
Şanlıurfalılar, korona virüsünden korunuyor

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar hastalığa karşı önlemlerini artırdı. Bölgede hava sıcaklığı nedeniyle endişe taşımayan bölge insanı virüs ihtimaline karşı kendi tedbirlerini kendi alıyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüsü Türkiye'de de ilk kez görüldü. Henüz korona virüsü tedavisi veya aşısı bulunmazken, Şanlıurfalı vatandaşlar salgın hastalığa karşı tedbirlerini aldı. Virüsten korunmak için vatandaşlar öncelik olarak hijyenik temizliğe önem veriyor. Sık sık ellerin yıkanması, antiseptik kolonya veya jel kullanılması, yakın temastan kaçınmak gibi birçok önlem alan vatandaşlar, salgın hastalığın bir an önce yok olması için çare bulunmasını istedi.


"Korona virüsünden korunmak için temizlik şart"


Korona virüsünden korunmak için temizliğe önem verilmesi gerektiğini belirten Hacı Murat Küp isimli vatandaş, "Korona virüsünden korunmak için bol bol ellerinizi yıkıyoruz. Salgın hastalığa karşı tedbirimizi aldık. Öncelik olarak temizliğe dikkat etmeliyiz. Kılık kıyafetimize dikkat ediyoruz. Allah bu hastalığı Türkiye'ye bulaştırmasın. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız lazım. Selam verirken tokalaşmıyoruz. Müslüman kardeşlerimiz Balıkgöl'e ziyarete gelmiş, dua ediyorlar" dedi.


Mahmut Öztürk isimli vatandaş, "Korona virüsüne karşı mümkün olduğu kadar tedbirimizi alıyoruz. Her şeyin en iyisini Allah bilir. Her zaman abdestimizi alıyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz. Allah'a şükür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Korona virüsüne karşı tedbir aldığını dile getiren Müslüm Sürünler adlı vatandaş, "Bu hastalığa karşı önlemler alıyoruz. Bir tedbir vardır, birde taktir vardır. Tedbiri almak bizlere mahsustur. Kişisel temizliğe dikkat ediyoruz. Bir Müslümanın korona virüsüne yakalanması çok düşük bir ihtimaldir. Müslümanlar günde 3-4 defa abdest alıyor. Korona virüsünden korunmak için temizlik şart" ifadelerini kullandı.


"Urfa sıcak bir bölgedir, salgın hastalık gelmez"


Önceden tedbir alarak salgın hastalığın önüne geçilebileceğini aktaran Samed Ayıkgöz isimli vatandaş, "Bizim korona virüsüyle bir işimiz yok. Urfa isotu zaten her şeyin ilacıdır. İsot zaten her şeye devadır. Urfa'da sıcaklık 25 derecenin altına düşmüyor. Bilim adamları verdiği bilgiye göre sıcaklık 25 derecenin üstünde ise bu hastalık bulaşmıyormuş. Türkiye'de bir vaka görülmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tedavi edildiğini söyledi. Bizim korkulacak bir şeyimiz yok. Kutsal bir şehirdeyiz. Herkes namazında, işindedir. Tedbirlerimiz alarak bu salgın hastalığa önüne geçebiliriz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Manşet

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