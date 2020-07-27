Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte görülen pozitif vaka sayılarının düşürülmesi için sadece devletin değil, toplumun her kesiminin katılımıyla bu sorunun üstesinden gelineceğine işaret etti.

Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı Açıklaması
27.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:35

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte görülen pozitif vaka sayılarının düşürülmesi için sadece devletin değil, toplumun her kesiminin katılımıyla bu sorunun üstesinden gelineceğine işaret etti.

Erin, Valilik toplantı salonunda gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden itibaren vatandaşları şeffaf bir şekilde bilgilendirdiklerini ve bunu yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Pandemi sürecinde şu ana kadar beklentilerinin dışında bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran Vali Erin, kentteki hastanelerin doluluk oranıyla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.

Erin, kentteki bütün çalışmaların Sağlık Bakanlığı ile koordine halinde gerçekleştiğini aktararak, salgın sürecinde resmi makamların açıklamaları dışındaki söylentilere itibar edilmemesini istedi.

Kentte yaşayan herkesin salgın sürecinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Erin, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına herkesin mutlaka uyması gerektiğini ifade etti.

Vali Erin, Şanlıurfa'da hazirandan itibaren pozitif vaka sayısının arttığın, alınan tedbirlere uyulması için il genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de en fazla ceza yazılan kentlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini aktaran Erin, şöyle devam etti:

"Bu övünülecek bir şey değildir. Arzu edilen ve beklenen bütün vatandaşlarımızın ve esnafın kurallara riayet etmesi idari yaptırım ve cezayla karşı karşıya kalmamasıdır. Bütün uyarılara, hatırlatmalara ve tavsiyelere rağmen kurallara riayet etmeyen kendisinden vazgeçip, yanı başındakini komşusunu toplumun diğer bireylerinin sağlığını tehdit eden vatandaşlara yönelikte hem idari hem adli işlemleri işin başından itibaren uyguladık. Sadece emniyet ve jandarma birimlerimiz bugüne kadar uyguladığı toplam ceza miktarı 31 milyon 801 bin 366 Türk lirasıdır. Bu idari para cezası 30 bin civarında vatandaşa uygulandı. Her günde devam ediyor."

"Hep birlikte başarabiliriz"

Abdullah Erin, salgın sürecinde önemli mücadele veren sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerini kutlayarak, tüm vatandaşların da bu mücadeleye destek olmasını istedi.

Kentteki pozitif vaka sayısında artış olduğuna dikkati çeken Erin, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya hesaplarımızdan da sürekli duyuruyoruz ve bütün vatandaşlarımızın dikkatini buna çekmeye çalışıyoruz. Herkesi kontrollü sosyal hayata uymaya davet ediyoruz. Bunun sadece devlet eliyle devlet yaptırımıyla olmasının mümkün olmadığını söylüyoruz. Hep birlikte hep beraber bu işi başarabiliriz, üstesinden gelebiliriz. Son 3 günlük ortalamalara göre Şanlıurfa'nın en fazla vaka artan iller arasında yer alması vaka sayısının Türkiye'de en fazla olduğu il anlamına gelmediğini açıklıkla sizinle paylaşmak istiyorum."

Erin, kentteki toplam vaka sayısının yüzde 5'inin hastanelerde tedavi gördüğünü, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 50 olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin bulunduğunu üzülerek ifade eden Erin, "100 insan Şanlıurfa'da son 2 aylık süreçte 10'lar civarından bunun 100'ler civarına geldiğini ve Şanlıurfada yaşayan 100 insanımız bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Toplum olarak, tanımadığımız bilmediğimiz için bizi çok fazla etkilemeyen ve böyle bir değerlendirme içerisinde olmamız kabul edilemez. Duyarsız davranırsak kim vefat ettiyse etsin ben değilim anlayışı ne Urfalıya ne Müslümana ne de insana yakışır." dedi.

Erin, kentte 1987 ev ile kırsaldaki 20 mahallede karantina tedbirlerinin uygulandığını, bu kişilerin kolluk güçlerince denetlendiğini kaydetti.

Kentteki vaka sayılarının ana kaynaklarının taziye, nişan ve bağ evlerindeki toplu yemeklerden kaynaklandığını aktaran Erin, şöyle devam etti:

"Vakaların yüzde 90'ı bu tür etkinliklerden kaynaklanıyor. Şehir merkezinde yayılım yoğun olarak alışveriş merkezleri ve çarşılardan. Biz taziye evlerini kapattık, bütün uyarılarımıza rağmen evlerde taziyelerin devam ettiğini görüyoruz, oralara gelen gidenin çok kişiye bulaştırdığına dair örnekleri var. Kontrolsüz önlem alınmadan yapılan düğünlerde bu bulaşımın ana kaynakları. Taziyemizi eskisi gibi yapmayacağız, sıra gecemizi eskisi gibi yapmayacağız. Eskisi gibi elimizi kolumuzu sallayıp dolaşmayacağız."

Yaklaşan Kurban Bayramı için de uyarılarda bulunan Erin, bayramlaşmaların ziyaret yerine telefonla yapılmasını istedi.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyyüp Sabri Kirişçi de katıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor Dünya
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı 3. Sayfa
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti 3. Sayfa
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu Dünya
Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
'Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı' iddiaları yalanlandı
"Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı" iddiaları yalanlandı
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil
Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil
Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı
Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı
Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı
Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
'Sarı kız' örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
"Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Selçuk Yöntem Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor İrfan Buz Fatih Terim Mehmet Topal Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Çocuk İzmir Bursa
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı Açıklaması - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 00:44:44. #1.14#
title