Şanlıurfa Valisi Erin Birecik'te temaslarda bulundu
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Şanlıurfa Valisi Erin Birecik'te temaslarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik ilçesini ziyaret ederek göreve yeni başlayan Kaymakam Mehmet Fatih Koca ile Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Ünlü'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şanlıurfa Valisi Erin Birecik'te temaslarda bulundu
02.09.2020 18:20 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:28

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik ilçesini ziyaret ederek göreve yeni başlayan Kaymakam Mehmet Fatih Koca ile Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Ünlü'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Birecik'teki temaslarına ilk olarak Kaymakamlık ziyareti ile başlayan Vali Erin, Kaymakam Mehmet Fatih Koca tarafından makamında ağırlandı. Kaymakam Koca ile görüşmesinin ardından yine ilçeye yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Ünlü'yü ziyaret eden Vali Erin, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile de bir araya geldi.

Başta korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin değerlendirildiği ziyaretlerde, Birecik'in genel durumu ve yapılan hizmetler de masaya yatırıldı. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile belediye hizmetlerini de değerlendiren Vali Erin, devam eden ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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