Şanlıurfa Valisi Erin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
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Şanlıurfa Valisi Erin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

29.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:02
Şanlıurfa Valisi Erin, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Anıl Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Erin'e bilgi verdi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret eden Bağrık, belediyenin kentteki hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bağrık, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı da ziyaret etti, Şanlıurfa'da yürütülen davalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Bağrık, protokol üyelerine AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ve AA yayınlarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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