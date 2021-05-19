Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatılmadığını bildirdi
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Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatılmadığını bildirdi

Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatılmadığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımların ardından bazı basın yayın organlarında yer alan Valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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