Şanlıurfa'dan kısa kısa

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "teknolojik bağımlılık" konulu seminer düzenlendi.

İpekyolu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, sosyal hizmet uzmanı Hüseyin Yıldız ile psikolog Mehmet Salih Polat tarafından teknoloji bağımlılığı ve korunma yollarıyla ilgili bilgi verildi.

Polat, seminerde yaptığı konuşmada, gençleri zararlı alışkanlıklardan en çok etkileyen bağımlılıklardan birisinin de teknoloji bağımlılık olduğunu söyledi.

Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydaları yanında zararlılarının da bulunduğu belirten Polat, şunları söyledi:

"Teknoloji bağımlılığının belirtileri arasında 'yalnız birkaç dakika diyerek' uzun zaman harcamak, ekran karşısında geçirilen zaman için yalan söylemek, derslerden, yemekten ve randevulardan ödün vermek, uyumamak gibi daha birçok sebep sayılabilir. Bu bağımlılıkla mücadele için haftalık veya saatlik telefon, internet, bilgisayar kullanım saatleri için program yapın. 2 yaşından küçük çocukların internet ya da bilgisayarla karşılaşması uygun değildir. Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için günlük 45 dakika zaman ayrılmalıdır. Sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. Lise çağında da günlük 2 saat yeterlidir."

Eyyübiye Belediyesi'nin çalışmaları

Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde son kullanma tarihleri geçmiş 2 bin 500 paket gıda ürünü ile 176 kilogram et ele geçirildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine çeşitli mahallerde market ve kasaplarda çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı kontrollerde, son kullanma tarihleri geçmiş 2 bin 500 paket gıda ürünü ile 176 kilogram bozulmuş ete ele geçirdi.

Tarihi geçen ve bozulan ürünler imha edilirken, iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA