Şanlıurfa'da turizm kontrollü normalleşmeyle canlandı - Haberler
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Şanlıurfa'da turizm kontrollü normalleşmeyle canlandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Kültür Sanat
Şanlıurfa'da turizm kontrollü normalleşmeyle canlandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarih, gastronomi ve doğa turizmiyle öne çıkan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da turizm, kontrollü normalleşmeyle canlandı.

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarih, gastronomi ve doğa turizmiyle öne çıkan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da turizm, kontrollü normalleşmeyle canlandı.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'si, inanç turizminin önemli merkezlerinden Balıklıgöl'ü, binbir çeşit damak lezzeti, sular altında kalan doğa harikası Halfeti'si ile çok sayıda doğal zenginlikleri, köklü tarihi ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı kentte, kontrollü normalleşmeyle turizm sektörü hareketlendi.

Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'nin kısa süre önce gerçekleştirilen tanıtımıyla tarih meraklılarının dikkatini daha fazla üzerine çektiği Şanlıurfa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kontrollü normalleşmeyle salgın öncesindeki yoğun günlerine dönmeye başladı.

"Temmuz ayı itibarıyla 372 bin 413 kişi şehrimizi ziyaret etti"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, salgın nedeniyle kentin yaklaşık 2 yıldır turizmde hak ettiği ilgiyi göremediğini söyledi.

Güneydoğu'ya gerçekleştirilen tüm gezi rotalarında kentin bulunduğunu vurgulayan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada merak uyandıran, yüzyılımızın en önemli arkeolojik keşfi olarak kabul edilen Göbeklitepe'deki gizem ve çözülmeyi bekleyen sırlar nedeniyle yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısı artmaya başladı. Hem inanç hem kültür hem de gastronomi turlarında Şanlıurfa ilk sırada yer alıyor. Kentimiz, tüm gezi plan ve rotalarında, turizm destinasyonunda bir numaralı yer haline geldi. Adeta bir açık hava müzesi olan Şanlıurfa, kadim tarihinin yanında mutfağıyla, kültürel değerleriyle ve müziğiyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da sonbahar turizmi sezonu başladı."

Beyazgül, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarının açıklandığını anımsatarak, "Şanlıurfa 2020 yılında 270 bin 906 ziyaretçi ağırladı. Günübirlik gelip gidenleri de sayarsak 2021 Temmuz ayı itibarıyla 372 bin 413 kişi şehrimizi ziyaret etti. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı takdirde bu sayının katlanarak artacağına, 700-750 bin gibi bir rakama ulaşacağımıza inanıyorum. Şehrimizde esnafımızın, turizmcilerimizin ve turistlerimizin yüzü gülüyor, otel doluluk oranı yüzdelik olarak iyi. Yeni açılan hem konukevi hem de butik otellerimizle yer sorunu yaşanmıyor." diye konuştu.

"Özellikle hafta sonu yoğunluğu çok fazla"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da normalleşme adımlarıyla ilde turizm açısından ciddi hareketliliğin yaşanmaya başladığını anlattı.

Otel ve restoranların "Güvenli Turizm Sertifikasyon" belgeli işletmeleriyle turistleri ağırladığına dikkati çeken Çoban, şunları kaydetti:

"Kentimizde çok büyük bir turizm hareketliliği yaşanıyor. Pandemi sonrası en yoğun dönemimizi geçiriyoruz. Özellikle hafta sonu yoğunluğu çok fazla. Balıklıgöl, Göbeklitepe, Halfeti ve Harran en yoğun destinasyonların başında geliyor. Son günlerde ziyaretçiler Karahantepe'yi çok fazla sormaya başladı. Ancak Karahantepe henüz çok yeni. Gelecek yıldan itibaren ziyaretçi ağırlamaya başlayacak. Kentimiz, yurt içi ve yurt dışındaki turların bereketini görmeye başladı. Konaklamayla ilgili yeni açılan tesislerimizle birlikte herhangi bir sorunumuz da kalmadı. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir."

İzmir'den Göbeklitepe'yi ziyarete gelen Mahabat Tan ise kenti çok beğendiğini dile getirerek, "Göbeklitepe ile dünyanın bilinen tarihi bence değişti. Daha önce dünyada eski olarak Mısır piramitlerine ilişkin bilgiler vardı ancak Göbeklitepe ile bambaşka bir tarih olduğu ortaya çıktı. Daha önce gelmiştim, bugün yine geldim. Göbeklitepe'de bambaşka bir enerji ve atmosfer var. Daha önce bu denli güzel bir enerjiyi başka yerde hissetmedim. Buraya geldiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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