Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu
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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:28
Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

'nın ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir ekipleri, bazı kişilerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığını belirledi.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen polis, tefecilik, yağma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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