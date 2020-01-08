Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

08.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:28

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığını belirledi.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen polis, tefecilik, yağma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA