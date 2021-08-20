Şanlıurfa'da Koronavirüsten Ölenlerin Hiç Biri Tam Aşılı Değil

Şanlıurfa'nın koronavirüs salgınında 100 binde 250 civarındaki pozitif vaka oranıyla, çok yüksek riskli iller arasında bulunduğunu söyleyen Vali Abdullah Erin, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları ve entübe vakalar hakkında bilgiler verdi.

Şanlıurfa'nın koronavirüs salgınında 100 binde 250 civarındaki pozitif vaka oranıyla, çok yüksek riskli iller arasında bulunduğunu söyleyen Vali Abdullah Erin, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları ve entübe vakalar hakkında bilgiler verdi.

Önceki akşam Şanlıurfa'daki üç televizyon kanalının ortak yayınladığı programda, salgınla ilgili merak edilen önemli bilgiler paylaşan Vali Abdullah Erin, tedbirlerin bulaşma hızını, aşının ise salgın nedeniyle ölüm vakalarını ve hastaneye yatış oranını yüzde 90 oranında etkilediğine dikkat çekti.

Şanlıurfa'daki hastanelerin koronavirüs salgını nedeniyle servis ve yoğun bakım yatak sayıları hakkında da bilgiler veren Vali Erin, İl genelinde toplam 2888 servis yatağından 566'sının KOVİD-19 vakalarına ayrıldığını ve 17 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bu yatakların yüzde 59 oranıyla 334 adedinin, yoğun bakımda KOVİD-19 için ayrılan 220 yatak kapasitesinin de yüzde 71, 8 oranıyla 158'inin dolu olduğunu söyledi.

Yatak kapasitelerinin alarm seviyesine ulaşmasına az kaldığını söyleyen Vali Erin, "Yükseliş böyle devam ettiği takdirde diğer planımızı devreye koyacağız. Üniversite hastanemizin bazı bölümlerini devreye alacağız, özel hastaneleri devreye koyacağız ve acil ameliyat dışındaki tüm operasyonları ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalacağız. " dedi.

Koronavirüs nedeniyle hastane servis ve yoğun bakımlarında tedavi altına alınanların neredeyse tamamının aşı olmamış kişilerden oluştuğunu açıklayan Vali Erin, yoğun bakımdaki entübe hasta sayıları hakkında da rakamları açıkladı.

Entübe halinin, hayati fonksiyonların büyük oranda durduğu ve solunumun boğaza salınan bir boru yardımı ile sağlandığı çok ağır bir durum olduğunu ifade eden Vali Erin, Haziran ve Temmuz yoğun bakımdaki hastaların yüzde 66'sının, Ağustos ayında ise yüzde 71, 5'inin entübe halde bulunduğunu söyledi.

Hastanede yatan vakaların aşı olma durumlarıyla ilgili de çarpıcı bilgiler veren Vali Abdullah Erin, hastane servislerinde tedavisi devam eden 334 hastadan 203'ünün aşısız, 117'sinin tek doz aşılı, 14'ünün ise tam aşılı olduğunu, yoğun bakımda tedavisi devam eden 158 hastanın 104'ünün aşısız, 48'inin tek doz, 6'sının ise tam aşılı olduğunu ifade etti.

Vefat eden hiçbir hastanın tam aşılı olmadığını açıklayan Vali Erin, en az iki aşı olmuş bireylerden hastaneye yatanların durumları incelendiğinde, yaşlı, kronik hastalığı olan, bağışıklık düzeyi zayıf veya ikinci doz aşısını henüz yeni yapmış bireyler olduklarının dikkat çektiğini söyledi.

Temmuz ve Ağustos ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 104 kişiden 55'inin aşısız, 49'unun ise tek doz aşılı olduğunu, hayatını kaybedenlerden tam aşı olan kimsenin bulunmadığını söyledi.

Aşı olmamanın ölümü getirdiğini vurgulayan Vali Erin, pozitif vaka, hastane servis ve yoğun bakım ile aşıyla ilgili tüm istatistikleri günlük olarak takip ettiklerini, tüm bu gerçeklere rağmen aşıyla ilgili saçma sapan spekülasyon yapanlara kimsenin itibar etmemesini istedi.

Sadece Ağustos ayında koronavirüs nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Vali Erin, salgınla ilgili Türkiye genelinde alınan tedbirlerin aynısının Şanlıurfa'da da uygulandığını ancak vatandaşların gerekli tedbirlere uymamasının endişe verici olduğunu söyledi. Devletin yasakçı, özgürlükleri kısıtlayıcı bir tedbir uygulaması yerine vatandaşların bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Erin, aşı konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yerine getirmesini istedi.

Kaynak: Habermetre