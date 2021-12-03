Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet olan 2 aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

ÇAY, AFYON (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet olan 2 aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında kız isteme meselesi nedeniyle husumet bulunan Yıldız ve Çay ailelerinin fertleri, Siverek Devlet Hastanesinde karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet (39) ve Abbas Çay (37) ile Burhan Yıldız (24) bıçakla yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Yıldız ve Mehmet Çay, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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