Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristleri yakalayan bekçilere başarı belgesi
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Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristleri yakalayan bekçilere başarı belgesi

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristleri yakalayan bekçilere başarı belgesi

Şanlıurfa'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristleri yakalayan bekçilere Vali Abdullah Erin tarafından başarı belgesi verildi.

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Şanlıurfa'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristleri yakalayan bekçilere Vali Abdullah Erin tarafından başarı belgesi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte makamında kabul ettiği dört emniyet bekçisini, görevlerindeki dikkat ve hassasiyetlerinden dolayı tebrik eden Vali Erin, başarı belgesi verdi.

Erin, halkın huzur ve güveni için tüm kolluk kuvvetlerinin büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek emniyet bekçileri şahsında tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 11 Mart'ta Suruç ilçesinde görevli bekçiler, şüphe üzerine 4 şüpheliyi durdurmuş, yabancı uyruklu M.Ş'nin çantasında siyah poşete sarılı bomba düzeneğinde kullanılan 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye ve 1 flaş bellek bulunmuş, 4 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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