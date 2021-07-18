Son dakika haber... ŞANLIURFA'DA AVUKAT VE KARDEŞİNİN SİLAHLA ÖLDÜRÜLMESİ KAMERADA

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da, eşiyle boşanma aşamasındaki avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kayınbirader Mehmet Altun yakalanırken, ağabeyi Osman Altun ise aranıyor.

ŞANLIURFA'da, eşiyle boşanma aşamasındaki avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kayınbirader Mehmet Altun yakalanırken, ağabeyi Osman Altun ise aranıyor. Emniyetteki ifadesinde "Dayanamayarak tabancayla ateş açtık" diyen Altun, mahkemece tutuklandı. Öte yandan 2 kardeşin silahla vurulduğu anların ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, cuma akşamı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, avukat İsa Alkan, eşi Ayşe Alkan ile yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma aşamasına geldi. Çift arasındaki durumu öğrenen Mehmet ve Osman Altun, enişteleri ve kardeşleri ile aralarındaki sorunu çözmek için evlerine gitti. Altun kardeşler, sitenin bahçesinde İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kayınbirader Osman Altun, üzerindeki tabancayı çıkararak eniştesi ve kardeşine ateş açtı. Altun kardeşler, olayın ardından araçlarına binerek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Alkan kardeşler ise doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kardeşlerden Mehmet Altun'u gizlendiği adreste gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasında ağabeyi ile olay günü kız kardeşine yönelik davranışı nedeniyle enişteleriyle konuşmaya gittiklerini belirten Altun, "Biz iyi niyetli olarak eve gittik. Eniştem ve kardeşi sitenin bahçesinde bize ve kız kardeşime hakaretler etti. Bu sırada dayanamayarak tabancayla ateş açtık" dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, Osman Altun'un yakalanmasına yönelik çalışmalarını ise sürdürüyor.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan site bahçesinde yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın kayınbiraderi tarafından silahla vurulması, Altun kardeşlerin olayın ardından araçlarıyla kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı