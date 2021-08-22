Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi
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Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da korona virüse karşı aşlamanın düşük olması turizmi etkiledi.

Şanlıurfa'da korona virüse karşı aşlamanın düşük olması turizmi etkiledi.

Korona virüs aşılama oranında Türkiye ortalamasının çok altında yer alan Şanlıurfa, Mardin ile birlikte kırmızı kategoride bulunuyor. Bu iki ilin kırmızı renkte kalması bölge turizmini de etkiliyor. Turistler, kırmızı haritada yer alan Şanlıurfa'ya gelmeye korkuyor. Daha önce hafta sonları adım atacak yer kalmayan Balıklıgöl'de turist sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. Gelenler ise hem Şanlıurfa hem de Mardin'de gezmekten korktuklarını belirtiyor. Balıklıgöl'ü ziyaret eden yerli turistler, bu iki ildeki vatandaşların en kısa sürede aşı olması gerektiğini belirtti.

"Şanlıurfa'da gezmekten korkuyorum"

Erzurum'dan Şanlıurfa'ya gezmeye gelen Ömer Gündüz, "Urfa'da Balıklıgöl'ü görmeye geldik ama çok sıcak, burada dayanamıyoruz çünkü doğunun havası başka. Beğendim, her tarafı harika. Biz Gaziantep'te kızı nişanladık, oğlumuzu evlendirdik. Fransa'dan gelmişlerdi. Urfa'da bir şey yapmayı düşünmüyorum. Buradan Mardin ve Diyarbakır'a uğrayıp oradan tekrar Erzurum'a döneceğiz. İki doz aşıyı İzmir'de olduk, sonra bir doz daha olduk. Herkesin aşı olmasını isterim. Urfalılar bir an evvel aşı olsunlar, yazık yani. Sabahleyin televizyona baktım Urfa ve Mardin kırmızıda. Diğer yerler sarıya çevirmiş ama Urfa ve Mardin kırmızıda devam ediyor. Aşı olduğum halde Urfa'da gezmekten korkuyorum çünkü Urfa ve Mardin kırmızı derecede yürüyor" dedi.

"Sıcakta acı çekiyoruz"

Gaziantep'ten Balıklıgöl'e gezmek için geldiğini söyleyen bir başka yerli turist ise bu sıcağa rağmen Hazreti İbrahim'in çektiği acıları görmek için Şanlıurfa'ya geldiğini ve şu anda sıcakta kendilerinin de acı çektiğini belirtti. Günübirlik gezmeye geldiklerini söyleyerek Gaziantep olarak sarı alanda olduklarını, aşılarını tamamladıklarını ve inşallah Şanlıurfa'nın da mavi kategoriye çıkacağını söyledi.

Aşılanma oranının yükselmesi için her yol deneniyor

Öten yandan kentteki aşılanma oranının yükselmesi için Şanlıurfa Valiliği hediye dağıtırken sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve özel işletmeler de çeşitli kampanyalarla vatandaşı aşı olmaya teşvik etmeye çalışıyor.

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Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi
Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi
Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi
Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi
Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi
Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi
Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi
Aşılamada kırmızı harita bölge turizmini etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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