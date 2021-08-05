Şanlıurfa'da aşı olan gençlere verilecek hediyeler için ikinci kura çekildi
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Şanlıurfa'da aşı olan gençlere verilecek hediyeler için ikinci kura çekildi

Şanlıurfa'da aşı olan gençlere verilecek hediyeler için ikinci kura çekildi
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında 2. kura çekimi yapıldı.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında 2. kura çekimi yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Abdullah Erin, aşılama oranı yüzde 50'ye ulaşıncaya kadar hediye kampanyasına devam edeceklerini söyledi.

Şanlıurfa'da yoğun gayretlerle aşı oranını son günlerde artırdıklarını belirten Erin, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da aşı olmama direncinin son 15 günde arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle düşmeye başladığını gözlemliyoruz . Günlük aşı oranımızın 19 binlere çıktığı oluyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da vaka sayılarında artış var. Vaka sayılarının artışıyla birlikte hastaneye yatan ve yoğun bakıma alınanların sayısında artış yaşanıyor. Hastaneye yatanların büyük çoğunluğu aşı yapmayanlardan oluşuyor. Bunun önüne geçilmesi ve hastanelerdeki yükün azaltılmasının koşulu aşı olmaktan geçiyor. Aşılama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmakta. Şanlıurfa olarak bizler bu sorunu aşabiliriz. Sonuncu olmaktan kurtulabiliriz. Son bir haftadaki performans bunu gösteriyor. Aşılama oranlarımız yükseliyor. Aşılama oranımız yüzde 40'ın üzerine çıktı, inşallah Türkiye ortalamasına doğru hızlı bir şekilde yol alabileceğiz."

Taziye ve düğünler ciddi problemler oluşturuyor

Düğün ve taziyelerde yüzlerce vatandaşın saatlerce bir arada bulunmasının koronavirüsün yayılmasını daha da kolaylaştırdığını vurgulayan Erin, şöyle devam etti:

"Taziye ve düğünlerde vatandaşlarımızın enfekte olması çok kolay. Düğün salonlarını ve taziye evlerini denetleyen ekiplerimiz var. Pandemiyle mücadelede sadece kamu ve sağlık görevlilerinin yürüttüğü çalışmalarla başarılı olmak mümkün değil. Vatandaşlarımızın hem bireysel sorumluluğunu hem toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Maske kullanımı maalesef kentimizde çok az. En azından toplu alanlarda dolaşan vatandaşlarımızın mutlaka maske kullanmalarını rica ediyoruz. Kapalı alanlarda uzun süre durmamalarını rica ediyoruz. Düğünlerde ve taziyelerde hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmemelerini rica ederiz. Bunun yanında mobil aşı ekiplerimiz düğün ve taziye evlerini ziyaret edip aşı olmayanlara aşı yapabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, kura çekilişini gerçekleştirdi.

Yapılan çekilişte 11 bin 586 kişi arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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