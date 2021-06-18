ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi
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ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Sağlık

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için kurulan çadırlara ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için kurulan çadırlara ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Siverek ilçesinde Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camii ve Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Lezgo Park'ta kurulan aşı uygulama çadırına gelenler, randevusuz aşı oldu.

Sağlık personeli tarafından aşısı yapılanlar bir süre gözetim altında tutularak olası yan etkiler hakkında bilgilendirildi.

Kurulan aşı uygulama çadırlarını ziyaret eden Siverek Kaymakam Vekili ve Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, aşı olmayı bekleyenlerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Coşkun Doğan, tüm dünyayı etkisi altına koronavirüsle mücadelenin ulusal çapta devam etiğini belirterek, "Kamuya açık bir alanda aşı çadırımızı kurduk ve bugün sabah itibariyle çadırımızda 150 vatandaşımızı aşıladık. Vatandaşlarımız hastane ve aile hekimlerine gitmesine gerek kalmadan kurduğumuz çadırda gerekli kontrollerin yapılmasıyla aşılarını olabilirler. Haftanın 6 günü bu uygulamamız devam edecek. Umuyoruz ki bu salgından en kısa sürede ülke çapında kurtulmuş oluruz." diye konuştu.

Aşı olanlardan Cemil Kanlısu (57), "Allah devletimizden razı olsun. Bu mübarek günde aşıları ayağımıza getiren sağlık personelinin hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul'da çalıştığını ve tatil için memlekete geldiğini ifade eden Orhan Öztürki ise aşı olmaktan memnun olduğunu belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.

Şeyhmus Müjdeci ise "Ambulans ve kalabalığı görünce merak edip geldim. Ne yaptıklarını sorunca koronavirüs aşısı yapıldığı söylendi. Ben de aşı olmak istediğimi söyleyince Çin aşısı mı, Alman aşısı mı olmak istediğimi sordular. Ben de Alman aşısı oldum. Herkesin gelip aşı olmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi
ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi
ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi
ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi
ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi
ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi
ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi
ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi
ŞANLIURFA - Aşı çadırlarına yoğun ilgi gösterildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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