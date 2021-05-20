ŞANLIURFA - Antep fıstığının "yok yılında" kalite kaybı beklenmiyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli tarım ürünlerinden olan ve "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında bu sezon verimde düşüş olsa da kalite kaybı beklenmiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli tarım ürünlerinden olan ve "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığında bu sezon verimde düşüş olsa da kalite kaybı beklenmiyor.

Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet gösterdiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştiriliyor.

Tatlılardan yemeklere, çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da büyük rağbet görüyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, Türkiye için stratejik bir bitki olan fıstığın Güneydoğu için de ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

Türkiye'de fıstığın 22 ilde yetiştirildiğini ve en fazla üretimin Şanlıurfa'da gerçekleştiğini anlatan Öztürkmen, "Şu anda Şanlıurfa'da 20 milyon civarında verim çağında fıstığımız ve yaklaşık da 9 milyon yeni dikilen fıstık ağacımız bulunmakta. Bizi takip eden, fıstıkta önemli bir yere sahip Gaziantep ilimizde 18 milyon yetişkin ağaç, 5 milyon kadar da yeni dikilen ağaç bulunmaktadır. Bunu takip eden Batman, Siirt ve Adıyaman illeri bulunmaktadır." dedi.

"Bu yılki ürünümüzün gayet iyi olacağını düşünüyoruz"

Öztürkmen, fıstığın dalgalı bir üretim yapısına sahip olduğunu, bir yıl veriminin yüksek sonraki yılın ise düşük olduğunu anımsatarak, geçen sezon fıstıkta yüksek rekolte alındığını anımsattı.

Bu yılın ise "yok yılı" olduğunu aktaran Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Geçen yılki yağışın güzelliği ve bol miktarda olması bu yıl ürün verecek olan gözlerin iyi yetişmesine ve ağaçların güzel gelişmesini sağladı. Bu yıl ilimizde kuraklıkta olsa da fıstık çok yağışı sevmeyen bir bitki olduğundan çok iyi gelişti. Bu yılki ürünümüzün gayet iyi olacağını düşünüyoruz. Yaptığımız gözlemler ve arazi çalışmalarında gördüğümüz, bu yıl da gayet güzel bir verim alacağız."

Öztürkmen, Şanlıurfa çiftçilerinin fıstık yetiştiriciliğinde bilinçli hareket ettiğinin altını çizerek, "Çiftçimiz artık fıstıkta dönemine göre 1-2-3 kez sulama yapılacağını biliyor ve çiftçilerimiz artık sulama yapıyor. İyi bitki besin elementi uygulayarak daha erken sürede verim alıyorlar. Artık 7-8 yaşlarında fıstıktan verim alan çiftçilerimiz var. Yani fıstık tarımını Şanlıurfa çiftçisi iyi öğrendi." dedi.

Öztürkmen, fıstık üreticisinin en büyük korkusunun mart-nisan aylarındaki dolu ve don olayı olduğunu anlattı.

Çiftçilere tavsiyelerde de bulunan Ali Rıza Öztürkmen, fıstık üretimi yapan çiftçilerin toprağı çok derin işlememeleri gerektiğini aksi taktirde ağaç köklerine zarar verebileceklerini söyledi.

Fıstık üreticisi Muzaffer Demir de geçen yıl güzel verim aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen seneki yağışlar sayesinde ağaçlar güçlendi ve şimdi bahçelerde fıstık var. Bu üreticiler için güzel bir şey ama pandemiden dolayı ihracatın ve tüketimin düşmesi fiyatları olumsuz etkiledi. Fıstıkta da fındıkta olduğu gibi bir uygulama yapılmasını istiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fıstık alımı da yaparsa bundan hem üretici hem de tüketici kar sağlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan