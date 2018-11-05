Sanko Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılışı Yapıldı

Gaziantep'te yer alan SANKO Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik yıl açılışı Özel Sanko Okulları Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Gaziantep'te özellikle sağlık hizmetlerine yönelik tematik eğitim veren SANKO Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik yıl açılış töreni Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan SANKO Üniversitesi akademik yıl açılış törenine Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyeti Üyesi Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Vali Yardımcı Halil Uyumaz, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile çok sayıda davetli, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Akademik açılış törenleri ve mezuniyet törenleri üniversitelerin özel günleridir. Açılış törenimize katılarak mutluluğumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ederim. SANKO Üniversitesi olarak 2014-2015 yılında başlamış olduğumuz yolculukta yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bize bu gücü ve imkanları sağlayan mütevelli heyeti başkanı ve üyelerimize, Konukoğlu ailesine, akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Sani Konukoğlu Vakfı hamiliğinde Konukoğlu ailesi ve SANKO Holding'in sosyal sorumluluk projesiyle 2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi sağlık bilimleri alanında eğitim veren tematik üniversite olarak Yüksek Öğretim Kurumları arasında yer almaktadır" dedi.

Törene katılan ve açıklamalarda bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, "Bu eğitim yılının SANKO Üniversitesi'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Konukoğlu ailesi Gazi şehrimizin çok kıymetli ailelerinden biri. Gerek eğitime, gerek sağlığa yaptıkları katkılar bakımından kendilerini daima şükranla, sevgiyle anıyoruz. Ayrıca kendilerinin Gaziantep'te ve Türkiye'de örnek olan bir çok konuda katkıları büyük" şeklinde konuştu.

Açılışta açıklamalarda bulunan ve üniversiteye yeni bir kampüs yapacakları müjdesini veren SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Kıymetli hocalarım ve değerli öğrenciler. SANKO Üniversitesini, üniversite yapan sizlersiniz. Sizler olmasaydınız belki de bugünkü başarılara ulaşamazdık. Buradan bir iki müjde de vermek istiyoruz. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin sayesinde üniversitemizin arsasının imar planını aldık. Şimdi etüt çalışmalarına başladık. Önümüzdeki yıl da inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bizim ana gayemiz Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarar sağlayacak her alanda öncü olmaktır" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Milli bir bilinçle yoğrularak yetişen, donanımlı, tecrübeli ve vizyon sahibi olan gençleri yetiştirmek için, Türkiye'yi sağlam temellere oturtmak için emek veren SANKO Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademik yükselme ve cübbe giyme törenine geçilirken protokol üyeleri tarafından akademik personele cübbe giydirildi. Daha sonra yapılan toplu fotoğraf çekimleri ve ödül takdimlerinin ardından akademik yıl açılış töreni son buldu. - GAZİANTEP