SANKO Holding 2019'a Başarılarla Damga Vurdu

17.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:29

Temelleri 1904 yılında atılan ve merhum Sani Konukoğlu'nun "İşin Hilesi Dürüstlüktür" ilkesinden taviz vermeden başarı çıtasını her geçen yıl daha da yükselten SANKO Holding, ihracatta ve istihdamda elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında hayata geçirdiği projelerle de Gaziantep'in ve Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.



Ekonomist 500'de Anadolu'nun En Büyük Grubu Oldu



Ekonomist dergisince, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında, 2019 yılında SANKO Grubu'nun 12 şirketi listeye girdi. Şirketlerin 2018 yılı verileri üzerinden yapılan çalışmaya göre, listede SANKO Grubu şirketlerinden Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, TechData, Sanko Enerji, Sayınlar Gıda, Enko Enerji, MST İş ve Tarım Makinaları, Sanko Rüzgar ve Bartın Çimento yer aldı.



Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makineleri başta olmak üzere farklı sektörlerde 14 bin çalışanıyla faaliyet gösteren SANKO Holding, Ekonomist dergisi Anadolu 500 Araştırmasında 4 yıldan beri en çok şirketi bulunan grup olarak 2019 yılını da zirvede tamamladı.



Capital 500'de Beş SANKO Şirketi Yer Aldı



Capital dergisinin Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan Capital 500 araştırmasında SANKO flamasını 5 şirketi dalgalandırdı.



Listede, Sanko Tekstil İşletmeleri, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton ile Sanko Pazarlama yer aldı. Böylelikle SANKO Holding şirketleri Capital 500'de de Gaziantep'in ve bölgenin adını zirveye taşıdı.



İSO Araştırmasında Sekiz SANKO Şirketi Yer Aldı



İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Sanko Tekstil İşletmeleri, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Enerji ve Sayınlar Gıda Maddeleri, ikinci 500 arasına ise MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgar Enerjisi SANKO Holding'in üretimden gelen gücünü listeye yansıttı.



SANKO Dış Ticaret, Bölge İhracatının Lideri



SANKO Holding'in 100'ü aşkın ülkeye ihracatını gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret A.Ş., GAP Bölgesi illerinin yanı sıra, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana'nın da ihracatta lider firması oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, en büyük 1000 ihracatçı arasında SANKO Dış Ticaret A.Ş. 48'inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 533'üncü sırayı aldı.



Sektörel sıralamada SANKO Dış Ticaret 3'üncü olurken, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş., 11'inci sırada yer aldı. SANKO Dış Ticaret A.Ş. ve Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından denim kumaş, örgü kumaş, havlu, bornoz, ambalaj malzemesi ve çimento ihraç edildi.



Gelir Vergisinde SANKO Farkı



Türkiye Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinde Konukoğlu ailesinden üç isim bulunuyor. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 95'inci, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 99'uncu, Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 100'ncü sırada yer aldı.



Abdulkadir Konukoğlu 7'nci Kez Zirvede



Ekonomist dergisinin düzenlediği "Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı" araştırmasında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2019 yılında da zirvede yer aldı.



Anadolu'da sanayileşmenin öncü ismi olan Abdulkadir Konukoğlu, yedinci kez listenin birinci sırasında yer alarak Anadolu'nun en etkin iş insanı olarak seçildi.



Listede SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu sekizinci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 16'ncı sırada bulunuyor.



Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi Abdulkadir Konukoğlu



Hospitalmanager Dergisi'nin 13'üncüsünü düzenlediği "Sağlık Yöneticisi" ve Sağlık Gönüllüleri - Türkiye'nin (SG-T) "Sağlıkta Sosyal Sorumluk" ödüllerinde SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na 'Yılın Sağlık Girişimcisi' ödülü verildi.



1996 yılında kurulan Sani Konukoğlu Hastanesi'nin geliştirilmesi amacıyla SANKO Üniversitesi kurulmuştu. Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi gerek hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışı gerekse SANKO Üniversitesi ile sağladığı işbirliği ile Gaziantep'in ve bölgenin referans sağlık kuruluşu olma başarısını sürdürüyor.



ÇİMKO ve Bartın Çimento Projeleriyle 2019'a Damga Vurdu



SANKO Holding bünyesinde yer alan ve Türkiye'nin önde gelen çimento ve yapı malzemeleri kuruluşları arasında bulunan ÇİMKO'nun Narlı Fabrikası ile Altınşehir ve Osmaniye Hazır Beton Tesisleri; Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (The Concrete Sustainability Council) Bölgesel Sistem Operatörü olan birlik tarafından ülkede tanıtılan "Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi" kapsamında belgelendirilerek 2019'da önemli bir başarıya imza attı.



Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda Altınşehir ve Osmaniye Hazır Beton Tesisleri Gümüş; Narlı Fabrikası ise bronz olarak belgelendirildi.



Bartın Çimento Fabrikası, Çin'in STEC firmasıyla yapımını gerçekleştirdiği ve planlanandan 3 ay önce devreye alarak elektrik üretimi sağladığı WHR (Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi) tesisinin iş tamamlama anlaşması da 2019 yılı sonunda imzalandı.



Proje, Türkiye'de şimdiye kadar kurulan WHR tesisleri içerisinde en kısa sürede tamamlanıp devreye giren tesis olurken, Bartın Çimento ise 2019 yılını enerji verimliliği konusunda hayata geçirdiği örnek bir projeyle tamamlamış oldu.



2019'da En Fazla Kadın İstihdamını SANKO Holding Şirketleri Yaptı



SANKO Holding, Gaziantep'te 2019 yılında işletmelerinde en fazla kadın istihdamına katkı sunan şirket oldu.



Gaziantep 7'nci İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı kapsamında düzenlenen İŞKUR İstihdamın EN'leri Ödül Töreninde SANKO Holding, "En Fazla Kadın İstihdamı Yapan Firma" alanında ödüle değer görülerek bu alanda da zirvenin sahibi oldu.



Yılın Vakfı Sani Konukoğlu Vakfı



Ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının yanında, topluma yaptığı hizmetleri kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla 1989 yılında kurulan Sani Konukoğlu Vakfı, Ekovitrin 18'inci Yılın Starları Ödülleri'nde 'Yılın Vakfı' ödülüne layık görüldü.



Abdulkadir Konukoğlu



SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding'in kendi topraklarından kazandıklarını kendi topraklarına yatırdığını belirterek, "Gayemiz şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak. Gerek sanayi alanındaki yatırımlarımız, gerekse sosyal sorumluluk projelerimizle memleketimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



Yatırımlarını planlarken temel yaklaşımlarını "Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep" olarak belirlediklerini anımsatan Konukoğlu, bu düşüncenin sonucu olarak şirketlerin merkezini Gaziantep'ten başka kentlere taşımadıklarını kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA