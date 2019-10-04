Sanko Hastanesi'nde kan değişimi

04.10.2019 13:29

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürlüğü'ne Dr. Sermet Kileci atandı.



Genel müdürlük görevinin yanı sıra, SANKO Üniversitesi Genel Sekreterliği'ni de üstlenen Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ise kampüs inşaatı ve açılması planlanan bölümler nedeniyle tamamen genel sekreterlik görevine yoğunlaşacak.



SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kuruluşundan bu yana hastanede değişik görevler üstlenen Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'ın, 2009 yılında genel müdürlük görevine atandığını söyledi.



SANKO Üniversitesi'nin 2014 yılında kurulmasıyla, Dr. Yıldırım'ın, ayrıca üniversite genel sekreterliğine de atandığını anımsatan Konukoğlu, "Üniversite kampüs projesi ve açmayı planladığımız bölümlerin getireceği iş yükü nedeniyle, Dr. Yıldırım mesaisinin tamamını genel sekreter olarak değerlendirecek" dedi.



Dr. Yıldırım'a hastanedeki çalışmalarından dolayı SANKO Grubu adına teşekkür eden Konukoğlu, "Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürü olarak atanan Dr. Sermet Kileci'ye başarılar diliyorum, hayırlı olsun" diye konuştu.



SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise Dr. Yıldırım'ın hem hastane, hem de üniversitede başarılı görev gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.



Prof. Dr. Dağlı, "Dekanlarımız, akademisyenlerimiz ve aramıza katılan Dr. Sermet Kileci'yle çok daha iyi işler yapacağız" ifadelerini kullandı.



Dr. Yusuf Ziya Yıldırım da genel müdürlük görevi süresince, büyük destekleri olan SANKO Holding Yönetimine, mesai arkadaşlarına ve desteğini her zaman hissettiği eşi Serpil Yıldırım'a teşekkür etti.



SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürlüğü'ne atanan Dr. Sermet Kileci de SANKO Ailesi'ne katılmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu kaydetti.



SANKO Üniversitesi ile Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Gaziantep ve sağlık sektörü için çok kıymetli kurumlar olduğunu vurgulayan Dr. Kileci, "Bu kurumların şehrimizde üstlendiği rol çok büyük. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da başarılı işlere birlikte imza atacağız" dedi.



Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna ile akademisyenler, hastane ve üniversitenin idari kadrosundan yönetici ve çalışanlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA