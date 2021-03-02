Sanem Çelik kimdir? Sanem Çelik kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Takvimler 2005'i gösterdiğinde "Aliye" adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısına çıktı. Nejat İşler, İlhan Şeşen, Halit Ergenç gibi zengin kadroya sahip olan "Aliye", izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Sanem Çelik kimdir? Sanem Çelik kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sanem Çelik hayatı ve biyografisi nedir?

2003 yılında Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Hititler"de Haluk Bilginer ile birlikte rol aldı. Takvimler 2005'i gösterdiğinde "Aliye" adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısına çıktı. Nejat İşler, İlhan Şeşen, Halit Ergenç gibi zengin kadroya sahip olan "Aliye", izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Sanem Çelik kimdir? Sanem Çelik kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sanem Çelik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SANEM ÇELİK KİMDİR?

18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası o küçükken evi terk etmiş.

1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi.

1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu.

Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu.

Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.

1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.

1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.

1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.

1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı.

1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı.

1998, Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Melih Kibar'in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu'ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti, oynadi, şarkı söyledi.

2000 yılında rol aldığı "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçilerek ödül aldı.

2003 yılında Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Hititler"de Haluk Bilginer ile birlikte rol aldı. Takvimler 2005'i gösterdiğinde "Aliye" adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısına çıktı. Nejat İşler, İlhan Şeşen, Halit Ergenç gibi zengin kadroya sahip olan "Aliye", izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

2005 yılında Volkswagen Polo Bayanlar Kupası Otomobil Pist Yarışında Castrol pilotu olarak 3. oldu.

2005 senesi dolmadan tekrar bir sinema filmi ile beyazperde'ye çıkıyordu: "Ayın Karanlık Yüzü". Metin Belgin'in yazdığı, Biket İlhan'ın yönettiği filmde, Mehmet Ali Alabora, Ali Poyrazoğlu gibi usta oyuncularla birlikte başrolü paylaşıyordu.

2006 yılında başrolünü Nejat İşler ve Halit Ergenç'le paylaştığı Aliye dizisini bitirdikten sonra Amerika'nın Los Angeles şehrine gitti.

Sanem Çelik, bu dizinin yönetmeni Kudret Sabancı ile aşk kaçamağı yaptı. Sonucunda Kudret Sabancı, Esra Akkaya ile olan evliliğini bitirdi. Sanem Çelik diziyi tamamlayıp Amerika'ya gitti.

2006 yılında gittiği Amerika'dan 2008 yılında döndü ve yapımcılığını yine TMC'nin üstlendiği "Güldünya" adlı dizi için kamera karşısına geçti.

2013 yılında Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" sinema filminde rol almıştır.

2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları "İnadına Yaşamak" dizisininde görev aldı.

SİNEMA

Yaban (Nihat Durak)(1996) Emine

Filler ve Çimen (Derviş Zaim)(2000) Havva Adem

Sır Çocukları (Ümit Cin Güven)(2002)

Hititler (Tolga Örnek) (2003) Hitit Kraliçesi Puduhepa

Ayın Karanlık Yüzü (Biket İlhan) (2005) Meryem

TV

Kara Melek (Türkan Derya) (1996-2000) Yasemin Saylan

Kör Talih (Tamer İpek) (2000) Banu Bilge

Canım Kocacım (Erden Kıral-Hakan Gürtop) (2002) Banu Berke

Günahım Neydi Allah'ım (Dilek Gökçin) (2003) Seniha

Aliye (Kudret Sabancı) (2004-2006) Aliye Adivar (Karahan)

Güldünya (Ömür Atay) (2008) Gizem Özsoy

BALE VE TİYATRO

Yer aldığı tiyatro ve bale yapıtlarının bazıları...

Kuklacı (1984)

MEZUNİYET BALOSU/Strauss (1989)

BİR PAN'IN ÖĞLEDEN SONRASI/Debussy (1991)

ROMEO VE JULİETTE/ S. Prokofiev(1992)

KRAL MEZARI M.Ö./ Manos Hadjidakis (1992)

BİZANS PAS DE DEUX/ Anonim (1994)

DÜŞLERDE TCHAIKOVSKY/ P.İ.Tchaikovsky (1994)

Yıldız Kenter, Haldun Dormen ve Suat Özturna'nın yönetimindeki okul oyunları…

Çiğdem Talu'ya Selam Müzikali (1998)

Vecihi Ofluoğlu ile pandomim yaptı.

2000 yılında Dormen Tiyatrosu Hangisi Karısı oyunu.

2002 yılında Tiyatro Kare: Ray Cooney'nin Hangisi Karısı oyunu.

2004 yılında Hangisi Karısı Oyunu. (Mary Smith)

DUBLAJ

Tavuklar Firarda (Ginger)

Nokia reklam seslendirmesi.

Kişisel yaşamı

Piyano, davul ve ney çalıyor. Poligonda atıcılık yapıyor. At biniyor. Golf oynuyor.

"Volkswagen POLO Ladies Cup"ta Castrol pilotu olarak 3. oldu.

Bale, dans ve pandomim geçmişi var.

Çocuklar için kasete hikâye okuyor.

Dublaj yapıyor.

Resim yapıyor.

Heykeltraj dersleri alıyor.

Boş zamanlarında ağaç oymacılığı, örgü ve dikişle ilgileniyor.

Şarkı söylüyor. Yakın arkadaşı Toprak Sergen'in Albüm isimli albümünde vokal yaptı.

Tap Dance yapıyor.

Gemi kaptanlığı ehliyeti var.