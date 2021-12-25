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Sandıklı'da öğretmenlere motivasyon semineri verildi

Sandıklı'da öğretmenlere motivasyon semineri verildi
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmenler için düzenlenen motivasyon seminerine katıldı.

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SANDIKLI, AFYON (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmenler için düzenlenen motivasyon seminerine katıldı.

Öztürk, Hüdai Kaplıcalarındaki termal bir oteldeki düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, insanların bu dünyaya mutlu olmaya ve mutlu etmeye geldiğini belirtti.

İnsanın önce kendisini düzeltirse dünyaya faydalı olabileceğini aktaran Öztürk, "Bunun için hayata her zaman mücadele vermeliyiz. Eğitimciler olarak motivasyonumuz yüksek olmalı ki karşımızdaki kişiyi de motive edelim. Her zaman iyi olur iyi yaklaşırsak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle daha hızlı başarıya ulaşırız." diye konuştu.

Seminere, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. ???????

Sandıklı'da öğretmenlere motivasyon semineri verildi

Sandıklı'da öğretmenlere motivasyon semineri verildi

Sandıklı'da öğretmenlere motivasyon semineri verildi

Sandıklı'da öğretmenlere motivasyon semineri verildi

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

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