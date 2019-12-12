Sandıklı'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

12.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:07

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Genç Seda Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması düzenlendi.





Din Öğretimi Genel Müdürlüğü önderliğinde, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde ve Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında düzenlenen Genç Seda Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması Sandıklı Ulu Cami'de yapıldı.



Programa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı Müftüsü Mehmet Güler, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Şube Müdürleri, okul müdürleri, seçici kurul üyeleri, veli ve öğrenciler katıldı.



Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, "Burada yarışan tüm öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu öğrencileri yetiştiren anne babaları tebrik ediyorum. Çocuklarınız güzel bir yolda yürüyor. Burada güzel olan elbette Allah'ın kelamı yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i layıkıyla, hakkıyla, kurallarına göre, güzel bir şekilde okumak. Okumanın yanında Kuran-ı Kerim'i en iyi bir şekilde anlamak ve hayatımıza tatbik etmek gerekir." dedi.



Yarışması sonucunda Afyonkarahisar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sefa Özen birinci, Afyonkarahisar Merkez Hattat Ahmet Karahisari Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Salih Furkan Doğan ikinci, İscehisar Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Özen üçüncü oldu.



Dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve protokol üyelerinin hediye takdimiyle program sona erdi.

Kaynak: AA