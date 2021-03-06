Sandıklı'da 'Dinamik Denetim Süreci' denetimleri
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Sandıklı'da 'Dinamik Denetim Süreci' denetimleri

06.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:02
Sandıklı'da 'Dinamik Denetim Süreci' denetimleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korona virüs pandemesinde başlayan normalleşme ile birlikte tekrar açılan kafe, lokanta ve restoranlara yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korona virüs pandemesinde başlayan normalleşme ile birlikte tekrar açılan kafe, lokanta ve restoranlara yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetim yapıldı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustaf Çöl ilçede 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında denetim gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü kontrollü normalleşme 'Dinamik Denetim Süreci' Genelgesi kapsamında yapılan denetlemelere Kaymakam Tortop, Başkan Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Sağlık Müdürü Murat Koçkar, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner katıldı. Ziyaret edilen iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değinildi.

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çöl, normalleşme sürecinde kuralların kesinlikle unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Normalleşme dönemimizle birlikte kaymakamımız ve protokolümüz ile birlikte yeni açılan iş yerlerimize ziyaretler yapıyoruz. Tabi ki maske, mesafe, hijyene dikkat ederek bu süreci en huzurlu şekilde tamamen atlatmak istiyoruz. Ben hassasiyet gösteren tüm kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da 'Dinamik Denetim Süreci' denetimleri
Sandıklı'da 'Dinamik Denetim Süreci' denetimleri
Sandıklı'da 'Dinamik Denetim Süreci' denetimleri
Sandıklı'da 'Dinamik Denetim Süreci' denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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