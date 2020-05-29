Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla yapımına başlanan ve 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 125 bin metrekare alana kurulan hastanenin 1008 yatak kapasitesi ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 576 banyolu hasta yatak odası bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. 45 günde tamamlanan 1008 yatak kapasiteli hastanenin yapımında 4 bin personel çalıştı.

Çin'in Vuhan kentişnde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyay ıetkisi altına yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle İstanbul Sancaktepe'de kurulan Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi 45 günde tamamlandı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı verilen hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

ERDOĞAN VE KOCA İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber hastaneyi gezdi. Hastanede incelemelerde bulunan ikilinin bu kadar kısa sürede ortaya konan esere hayran kaldığı gözlendi. Yapılan hastanenin başta salgın durumlarında, afet, deprem gibi olaylarda aktif rol oynaması planlanıyor.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Erdoğan, yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti.

4 BİN PERSONEL 3 VARDİYA ÇALIŞTI

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

SALGIN HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ

1008 yatak kapasitesine sahip: Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

500 araçlık otopark ve 16 ameliyathane: Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.