Sancaktepe'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sancaktepe'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Sancaktepe'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de geçen yıl eşi Tuğçe Demiryaran'ı (30) kendisine aldattığını iddia ederek boğarak öldüren Turan Demiryaran'ın (34) yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

 SANCAKTEPE'de geçen yıl eşi Tuğçe Demiryaran'ı (30) kendisine aldattığını iddia ederek boğarak öldüren Turan Demiryaran'ın (34) yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Avukat Melek Gerek ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları Nilda Baltalı ve Hande Gündoğdu katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Turan Demiryaran'ın olay tarihinde eşi Tuğçe Demiryaran'ı kasten öldürdüğünü belirterek, "Eşi kasten öldürme" suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİZ KALMIŞTIR"

Avukat Melike Gerek mütalaaya katıldıklarını belirterek sanık hakkında haksız tahrik ve ceza indirimi hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.Avukat Hande Gündoğdu ise olayın tasarlanarak gerçekleştiği hususundaki beyanlarını tekrar ederek "Olay sonrasında kapıyı açmayarak kolluk kuvvetlerinin kapıyı kırmalarına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle iyi hal indirimlerinin uygulanmamasını talep ederiz. Tasarlama yönünden de cezalandırılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu. Avukat Nilda Baltalı ise "5 yaşındaki bir çocuk annesiz kalmıştır. Gencecik bir kadının ölümüne sebebiyet veren kişiye iyi niyet gösterilmemesini talep ediyoruz" dedi.

"BİR ANLIK ÖFKE SONUCU OLAN BİR ŞEY"Söz verilen sanık Turan Demiryaran ise eşini çok sevdiğini, tasarlayarak öldürme durumu olmadığını ileri sürerek şunları iddia etti: "Ayrılma aşamasındaydık, sonrasında barışma kararı aldık. Boşanmamızı da ertelemiştik. Sonra ben aldatıldığımı öğrendim. 2 ay ayrılık süreci yaşadık. Ablamla kaldım ve psikolojik tedavi gördüm. Çocuğumuz olduğu için eşimi affettim. Olayın olduğu gün evimi boyuyor, eşim ve çocuğum için uğraşıyordum. Çocuğumu göremiyorum, hem annesiz hem babasız büyüyor. Bir anlık öfke sonucu olan bir şey, adaletinize sığınıyorum."

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİMahkeme heyeti, sanığın avukatının başka bir şehrin barosuna geçmesi ve avukatı olmaması nedeniyle hükmünü açıklamadı. Sanığa başka bir avukat atanmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuğçe Demiryaran'ın 15 Ocak 2020 saat 23.00 sıralarında şüpheli eşi Turan Demiryaran tarafından öldürüldüğü anlatıldı. Maktulün yapılan ölü muayene ve otopsi işlemleri neticesinde Adli Tıp Kurumu'n otopsi raporu sonuç kısmına göre maktulün ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, herhangi bir bıçaklı yaralamaya dair başka bir bulgunun olmadığı anlaşıldığı belirtildi. İddianamede  Turan Demiryaran'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İLK DURUŞMADA İFADE VERMİŞTİTutuklu sanık Turan Demiryaran ilk duruşmada yaptığı savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ederek "Psikolojik olarak sıkıntıdayım. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne başvurarak tedavi gördüm. Eşimi öldürdüğüm doğrudur, ancak böyle olmasını istememiştim. Olanlardan pişmanım" ifadelerini kullanmıştı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Işın Karaca Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Ali Koç Mert Günok Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sancaktepe'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:24:46. #1.15#

title